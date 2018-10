Por la recesión y el dólar, volvió el superávit comercial

En medio de una caída de importaciones y exportaciones, la balanza comercial cerró septiembre con un superávit de u$s 314 millones, el primer resultado positivo desde diciembre del 2016. Así lo informó ayer el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

Durante septiembre, y en medio de la volatilidad del dólar en el mercado local, las exportaciones bajaron 4,8 por ciento para sumar u$s 5.013 millones, mientras que las importaciones, también afectadas por la caída de la actividad económica, bajaron 21,2 por ciento, para sumar u$s 4.699 millones.

Desde diciembre de 2016 que el intercambio comercial no arrojaba un resultado favorable para Argentina, en aquel mes con u$s 33 millones, en un año que cerró con un superávit de u$s 1.968 millones.

Salvo las exportaciones de energía y combustible, que crecieron 81 por ciento en términos interanuales, todos los demás rubros, ya sea tanto en las ventas como en las compras al exterior, cerraron con caídas en sus cantidades.

Así las exportaciones de productos primarios bajaron 35 por ciento en sus cantidades, por la menor venta de porotos de soja, para sumar u$s 9.333 millones.

Las manufacturas de origen agropecuario (MOA) disminuyeron en 2 por ciento sus cantidades para alcanzar los u$s 1.992 millones y las de origen industrial (MOI) sumaron u$s 1.653 millones, con 4,4 por ciento menos de volumen vendido.

Sólo la venta de combustibles, principalmente aceites lubricantes y energía a Brasil, aumentó 81 por ciento en cantidades, para alcanzar los u$s 433 millones.

En tanto, la significativa caída del 40 por ciento en las importaciones de bienes de capital se explicó principalmente por menores compras de vehículos, automóviles, tractores, y otros, con u$s 210 millones.

El Ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, había adelantado que en los próximos meses se comenzaban a ver los resultados superavitarios en la balanza comercial debido al tipo de cambio más competitivo y una menor demanda de insumos ante la retracción de la actividad económica.

El ministro de Producción y Trabajo, Dante Sica, convocó a los empresarios a "dejar atrás la cultura de sólo mirar al mercado interno para pasar a tener una presencia mucho mayor en el mundo".

"Tenemos que pensar a la exportación como parte de nuestros mercados y como una estrategia de negocios distinta, que ponga en valor toda la cadena de producción", detalló el ministro.

Socios

Los superávits más importantes de septiembre correspondieron al comercio con Chile, u$s 184 millones; Vietnam u$s 135 millones, Indonesia u$s 107 millones y Países Bajos u$s 98 millones, entre otros.

Los déficits más importantes se registraron con China, u$s 470 millones; Estados Unidos u$s 347 millones, Alemania u$s 165 millones y Tailandia u$s 85 millones, entre otros.

En septiembre, el comercio con el Mercosur representó 23,6 por ciento de las exportaciones totales y 23,3 por ciento de las importaciones, y dejó un saldo favorable de u$s 88 millones.

En los primeros nueve meses del año, el intercambio comercial registra un déficit de 6.453 millones de dólares.

Las importaciones de bienes de capital se derrumbaron un 40 por ciento en la medición interanual, lo cual marca un bajo nivel de inversión y pésimas expectativas de una reactivación del aparato productivo.

El último saldo comercial positivo de 55 millones de dólares se había producido en el mes de diciembre del 2016.