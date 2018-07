Por la crisis, bajaron las importaciones en junio

La balanza comercial registró un déficit de u$s 382 millones en junio y acumuló en el primer semestre un rojo de u$s 5.101 millones, informó ayer el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). Si bien el desequilibrio de junio fue el más bajo del año, el acumulado en los primeros seis meses ya casi duplica los u$s 2.616 millones de igual período del 2017.

El déficit del primer semestre se ubica muy cerca del proyectado en el Presupuesto para todo el año, unos u$s 5.600 millones.

En junio las exportaciones alcanzaron los u$s 5.076 millones, con una baja interanual del 1,4 por ciento, mientras las importaciones totalizaron u$s 5.458 millones, con un descenso del 7,5 por ciento.

En el primer semestre del año, las exportaciones registran un aumento del 5,5 por ciento respecto de igual período del 2017, mientras que las importaciones crecen 13 por ciento, en forma interanual.

En las exportaciones, los precios del comercio exterior subieron 9,8 por ciento, mientras que las cantidades vendidas al exterior se contrajeron 10,2 por ciento.

En tanto, en importaciones, los precios de junio subieron 4,7 por ciento, mientras las compras en cantidades bajaron 11,7 por ciento respecto de igual período del año anterior, detalla el informe del Indec.

En el primer semestre las exportaciones acumularon u$s 29.797 millones, un 5,5 por ciento más que en igual período del año anterior, mientras que las importaciones llegaron a los u$s 34.898 millones, lo que significó un incremento interanual del 13 por ciento.

En junio las exportaciones de productos primarios cayeron en forma interanual un 25,7 por ciento, las de manufacturas de origen agropecuario (MOA) aumentaron 3,0 por ciento; las de origen industrial (MOI) aumentaron 10,4 por ciento, y las exportaciones de combustibles y energía aumentaron 96,2 por ciento.

Según el informe sobre el intercambio comercial argentino difundido ayer por el Indec, en el mismo mes las importaciones de bienes de capital cayeron 16,9 por ciento, las de bienes intermedios aumentaron 4,1 por ciento, las de combustibles y lubricantes cayeron 6,2 por ciento, las de piezas y accesorios para bienes de capital se retrajeron 10,3 por ciento, las de bienes de consumo descendieron 8,8 por ciento y las de vehículos automotores de pasajeros bajaron 15 por ciento, señaló el reporte del Indec.

La Argentina mantiene un déficit comercial con el Mercorsur, fundamentalmente con Brasil, que llegó en el primer semestre a los u$s 4.035 millones y es superado por China con u$s 4.541 millones, en el primer semestre del año.

El saldo negativo del intercambio comercial con la Unión Europea llega a los u$s 1.504 millones, mientras que con el Nafta (Estados Unidos, México y Canadá) a u$s 1.779 millones.

Con los países africanos que integran el Magred la Argentina registra un superávit de u$s 1.659 millones, de u$s 1.100 millones con Chile, de u$s 872 millones con el Medio Oriente y de u$s 1.265 millones con naciones del Lejano Oriente.

Por caso, teniendo en cuenta los principales socios comerciales (sumando exportaciones e importaciones) fueron Brasil, China y Estados Unidos, en ese orden.

Las exportaciones a Brasil alcanzaron los u$s 979 millones y las importaciones desde ese país u$s 1372 millones. El saldo comercial fue deficitario en u$s 393 millones.

Las exportaciones a China sumaron u$s 404 millones y las importaciones u$s 877 millones. El déficit comercial en este caso fue u$s 472 millones.

En tanto, las exportaciones a Estados Unidos sumaron u$s 280 millones y las importaciones desde ese país alcanzaron los u$s 617 millones. El déficit con Estados Unidos en junio fue de u$s 337 millones.

Estos tres países en conjunto absorbieron el 32,8 por ciento de las exportaciones de la Argentina y abastecieron el 52,5 por ciento de las importaciones, detalla el informe de intercambio comercial.





Según Fiel, la producción industrial cayó 5,4 por ciento en junio

La producción industrial registró en junio una caída del 5,4 por ciento contra igual período de 2017 y siete de diez ramas del sector manufacturero tuvieron resultados negativos, según el índice de la consultora Fiel.

En el acumulado para el primer semestre del año y en la comparación interanual, la actividad industrial todavía registra un crecimiento de 1,5 por ciento. En junio, 7 de 10 ramas del Indice de Producción Industrial (IPI) mostraron un retroceso, con una marcada caída en la producción automotriz y de insumos químicos y plásticos por paradas de planta, indicó la consultora. También se redujo la refinación de petróleo y la producción del complejo metalmecánico.

La producción industrial en junio resultó 5,9 por ciento inferior a la de mayo incluyendo factores estacionales, mientras que si estos se corrigen la caída fue de 1,6 por ciento.

En el acumulado para los primeros seis meses del año y en la comparación interanual las ramas de actividad industrial recortan su dinámica de crecimiento o profundizan su ritmo de caída respecto a lo observado en los primeros cinco meses del año, con excepción del caso de papel y celulosa.