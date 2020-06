Préstamos y depósitos en pesos crecieron en el mes de mayo, de acuerdo al informe monetario mensual que presentó ayer el Banco Central de la República Argentina (BCRA). Impulsados por la suba obligatoria de tasas, las imposiciones en moneda nacional subieron 8,1 por ciento nominal y 5,4 por ciento en términos reales.

Al término de mayo, las colocaciones a plazo superaron 7,1 por ciento por los niveles observados antes del aislamiento social, preventivo y obligatorio. El BCRA dijo que esta suba fue favorecida por las medidas que adoptó para "proteger los ahorros en pesos, estableciendo un rendimiento mínimo". En efecto,

dispuso en mayo, entre otras cosas, generalizar un piso de tasa de interés que llega al 30,09 por ciento efectivo anual.

Los préstamos en pesos al sector privado también aumentaron durante mayo 4,7 por ciento respecto a abril, lo que representó una mejora de 2,1 por ciento a precios constantes.

Las medidas tomadas por el Central contribuyeron a cambiar la orientación del mercado cambiario. De vender u$s 980 millones desde que comenzó la pandemia, la autoridad monetaria pasó a una posición compradora. Adquirió ayer u$s 65 millones y sumó u$s 587 millones en una semana. El dólar oficial subió 33 centavos. Según explicó el analista Gustavo Quintana, ya van poco más de cinco semanas consecutivas en las que el BCRA "mantuvo su política de microdevaluaciones diarias".

Las acciones y los bonos lograron un buen cierre. El S&P Merval avanzó 3,33 por ciento. "La semana fue muy positiva para los mercados de riesgo, en todo el mundo se observó un renovado apetito y los inversores se fueron desprendiendo de sus activos de renta fija a nivel global para buscar acciones", explicó Christian Reos, analista de Allaria Ledesma. Este humor "contagió a los mercados emergentes, se vieron fuertes subas en Brasil y Argentina", concluyó. En Wall Street, el Nasdaq borró toda la caída que tuvo durante la pandemia. El corolario fue un muy buen dato de empleo en EEUU, donde se esperaba la destrucción de 7 millones de empleos en mayo pero al final se crearon 2,5 millones. Así, el desempleo bajó del récord histórico de 14,7 por ciento en abril al 13,3 por ciento en mayo.

El consultor Martín Polo destacó que la característica de la semana fue la estabilidad cambiaria argentina, Esto pese a que en mayo se emitió fuerte emisión para financiar al Tesoro nacional. La base monetaria creció 62,5 por ciento interanual en cinco meses del año.