Polémica por la idea de Grabois de impulsar una reforma agraria

Ante la propuesta de una reforma agraria, impulsada por el dirigente social Juan Grabois en el caso de que el Frente de Todos se imponga en los comicios del 27 de octubre, desde el gobierno y la Sociedad Rural Argentina salieron a cuestionar lo manifestado por el militante kirchnerista en sus redes sociales.

Luis Etchevehere, ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, se refirió en su cuenta de Twitter: "A la idea de la vuelta de la Junta Nacional de Granos, ahora se le suma la reforma agraria y expropiación de campos. Estos sistemas ya fracasaron hace muchas décadas dañando seriamente la economía en varios países. Cuidemos la República y la producción".

"Es tan malo el sistema que hasta el comunismo lo dejó de lado. Esos países fracasaron y tuvieron que volver atrás. Argentina este año tuvo récord histórico de cosecha, que se traduce en más inversión, creación de empleo y arraigo. ¡El sistema funciona!", agregó el funcionario.

Y continuó: "Es desconocer el trabajo en red del campo que coordina esfuerzos de contratistas, proveedores de insumos, transportistas, profesionales, entre otros. La base del desarrollo es el respeto a la ley, a la propiedad privada, para garantizar la seguridad jurídica de los productores".

"La propuesta de reforma agraria de Juan Grabois del Frente de Todos es anacrónica e inconstitucional. Muestra la falta de coherencia que existe en ese espacio, desconoce cómo funcionan los sistemas de producción modernos y cuáles son las unidades productivas más eficientes", sostuvo Daniel Pelegrina, presidente de la Sociedad Rural Argentina.

Grabois, en sus publicaciones, había comunicado que "no hay un consenso dentro del Frente de Todos pero sí hay un fuerte consenso dentro de los movimientos sociales y populares: hay que avanzar con una reforma agraria, que implica necesariamente la redistribución de la tierra. Que implica que no puede haber en la Argentina terratenientes. Nadie puede tener más de 5 mil hectáreas. Esas extensiones de tierra son injustas y no pueden ser posibles en este país".

Y agregó: "Nosotros queremos que la tierra sea de quien la trabaja, pero a través de un mecanismo que es absolutamente legal y que no rompe ninguno de los pactos democráticos y constitucionales que tenemos hoy, que es la expropiación. La expropiación de 50 mil parcelas para poder entregárselas en propiedad a los pequeños productores".

Grabois suele utilizar sus redes sociales para realizar este tipo de manifestaciones y abrir el canal de Facebook para interactuar con los militantes que lo siguen y apoyan su movimiento.

"El alimento que consumimos se produce en tierras arrendadas, con alquileres no regulados. Nosotros creemos que la tierra debe ser propiedad de quien la trabajo", redactó sobre el primer video que compartió.

En el segundo, sintetizó su pedido a la necesidad de una "reforma agraria para que exista una distribución de la población y haya tierra, techo y trabajo para todos".