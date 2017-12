Polémica por el pliego de una fiscal que debe tratar la Legislatura santafesina

Por estas horas se desató una fuerte controversia en el seno de la Legislatura provincial. Es que en el día de hoy la comisión de acuerdos tiene previsto tratar el pliego de la fiscal Valeria Haurigot, quien aspira a convertirse en fiscal titular de Rosario.

La polémica surge porque la fiscal Haurigot, en el marco de un control de alcoholemia, fue encontrada conduciendo en estado de ebriedad en la localidad de Funes en el mes de abril de este año. El test de alcoholemia le dio positivo con 1,2 gr/l, duplicando holgadamente el límite permitido por la ley de 0,5 gr/l.

Cabe recordar que el ministro de Justicia de la provincia, Ricardo Silberstein, se manifestó en aquella oportunidad respecto al caso de alcoholemia positiva de la fiscal Valeria Haurigot y señaló que "es una grave inconducta".

Del mismo modo, el ministro manifestó en su momento que "se les debe exigir a los fiscales y a los jueces un standard de conducta muy elevado. Esta es una grave inconducta, obviamente, como sería una grave inconducta que el día de mañana tuviéramos un magistrado que pudiera tener problemas de adicciones", sintetizó el ministro sobre el hecho en el que se vio involucrada Haurigot. Cuando se le preguntó si la fiscal debería correrse de las causas judiciales en las que trabaja mientras está el proceso, Silberstein indicó que "eso será parte del procedimiento del jury de enjuiciamiento del fiscal".

Por su parte, la referente de la ONG Compromiso Vial por Ursula y Carla, Mónica Gangemi, calificó como "gravísimo" el caso de la fiscal Valeria Haurigot que dio positivo en 1.2 de alcohol en sangre tras un control en Funes.

Gangemi dijo en aquella oportunidad que pedirían que la fiscal no participe en casos con víctimas viales. "Ella tiene que pensar que es la representación del derecho y de la ley, la que debe defender el interés público de todos los santafesinos", dijo para indicar que "podría haber matado a alguien".

"Lo grave es que haya manejado alcoholizada, su falta de ética porque viola la ley que ella defiende", cerró.

La polémica se reabre no sólo por la elevación del pliego de la fiscal Haurigot para su tratamiento en la legislatura, sino porque la misma no tuvo sanción por manejar en estado de ebriedad, por considerar el por entonces Fiscal Regional Baclini que "la ley orgánica del Ministerio Público de la Acusación no tipifica este tipo de faltas leves y dejó en manos de una posterior reglamentación los detalles para poder sancionar estas cuestiones".

Fuentes de la comisión de acuerdos dijeron a este diario que consideran muy poco probable que el pliego de la fiscal Haurigot logre sortear con éxito la entrevista de dicha comisión. "Si el gobernador no retira el pliego es muy factible que la legislatura lo rechace", finalizaron.