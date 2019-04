Pobreza: del cero a récord

Los trabajadores y las trabajadoras de la Junta Interna de ATE en el Indec difundieron un informe que da cuenta de los niveles de pobreza de la sociedad argentina.

En ese marco, también ilustraron la situación en función de sus propios salarios, desempeñándose en ese organismo. De esa manera, dan cuenta de que el 68% de ellos y ellas no logra cubrir la canasta básica con su salario. Así, se suman a los casi tres millones de argentinos/as que pasaron a ser pobres en tan solo un año.

Estos empleados/as precarizados/as y con bajos salarios son, a su vez, quienes se encargan de medir y analizar los datos que informa el Indec, entre ellos el de la pobreza. En este caso, dan cuenta de que a fines de 2018 la tasa de pobreza resultó 6,3 puntos mayor a la de fines de 2017, lo que implica que "casi tres millones de argentinos pasaron a ser pobres, en sólo un año. Para encontrar una suba mayor debemos remontarnos ni más ni menos que a la crisis de 2001-2002", explicaron.

"Esto significa que unos 14,3 millones de los 45 millones de argentinos son pobres, es decir, contando todos los ingresos del hogar (trabajo, jubilaciones, asignaciones), no llegan a juntar para una canasta muy básica, cuyo precio actual para una familia tipo en el Gran Buenos Aires es de unos $ 28.000. A su vez, casi tres millones de personas son indigentes (6,7%)", detallaron.

En ese contexto, denunciaron "el relato" del gobierno macrista y de los gobernadores: "Este gobierno prometió en campaña Pobreza Cero, pero apenas asumió reconoció que se trataba de "un deseo" y cínicamente pidió que lo juzguen por lo que pasaba con la pobreza. Ahora dicen: "Vamos a tener la misma pobreza que cuando asumimos, pero distinta, porque tenemos una economía lista para crecer y hemos atacado la pobreza estructural".

Si bien el Indec no cuenta con un indicador continuo de pobreza estructural, se pueden comparar datos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) con indicadores sobre distintos temas "estructurales" de condiciones de vida, como vivienda, acceso a servicios, salud y educación. Según el informe, en la comparación, se ve que los "avances" entre 2016 y 2018, son ínfimos. No se observa ningún "salto cualitativo" que amerite que el presidente diga que estamos "mejorando en lo estructural". El porcentaje de población que vive sin saneamiento adecuado, sin agua corriente, en viviendas deficitarias a fines de 2018 era muy parecido a lo que había en 2016, y las pocas mejoras no son novedad, sino que "continúan tendencias previas".

Paradójicamente, uno de los cambios más fuertes es negativo, y se da en el acceso a la vivienda propia: la población dueña de su casa bajó de 69% en 2016 a 66,8% en 2018: "¿Dónde quedó el millón de créditos hipotecarios?", se preguntan.

Y advirtieron: "Si para el gobierno haber dolarizado y multiplicado las ganancias de las empresas de servicios públicos, haber liberado el dólar y los movimientos financieros para desatar el festín de la fuga de capitales de sus socios, habernos endeudado a niveles similares a la Convertibilidad, y dejarnos rehenes del FMI es "sanear" la economía, se ve que lxs trabajadorxs pensamos distinto". La junta interna anticipó, además, que es muy probable que en septiembre, cuando el Indec publique los datos de pobreza correspondientes al primer semestre de 2019, "la tasa de pobreza sea incluso mayor que la que se dio a conocer días atrás. Esto debido a la inflación y el ajuste que no cesan, sumado a que los salarios son cada vez más magros".

Finalmente, el informe también brinda detalles sobre los números de la inflación: "desde que asumió este gobierno hasta febrero 2019 los precios subieron un 190%, con un promedio anual de casi el 40%. Esto lo padecemos día a día lxs trabajadorxs y los sectores más vulnerables de la sociedad, que vemos caer el poder adquisitivo de nuestros ingresos con subas de tarifas, el transporte y los alimentos que ganan la carrera de aumentos", analizaron.

Además de la inflación, que sigue altísima, también dieron cuenta de que "el mercado de trabajo se está despedazando, con destrucción de puestos de trabajo de calidad, aumento de la desocupación, la subocupación y la informalidad".

Pero, concluyeron "no son incapaces. Simplemente son parte de una clase que quiere un país empobrecido, sin escuelas públicas, sin salud, para que ellos, sus aliados de los demás bloques políticos que se dicen opositores (pero le garantizaron todas sus leyes), sus funcionarios y sus empresarios amigos, puedan saquearlo sin ningún prurito".