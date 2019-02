Piden la emergencia de la industria metalúrgica nacional por 180 días

A instancias de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) Rosario, la diputada nacional por el Movimiento Evita, Lucila De Ponti, presentará en el Congreso nacional un proyecto de ley de emergencia de la actividad metalúrgica en todo el país. A nivel local, dará su apoyo en acompañamiento a la iniciativa el concejal justicialista Eduardo Toniolli,

El proyecto contempla suspender los despidos sin justa causa por el plazo de 180 días y en caso contrario, aquellas empresas que no cumplieran con este requisito,

deberían indemnizar a los asalariados conforme a la ley vigente, más un incremento equivalente al 300 por ciento. De ser aprobado, esta cláusula aplicaría "para todos los trabajadores y las trabajadoras, sin importar la modalidad contractual ni la fecha de ingreso al puesto laboral".

La iniciativa, que fue presentada ayer en la sede de la UOM Rosario, prevé en el artículo quinto la prohibición de "todo aumento en las tarifas de los siguientes servicios públicos: energía eléctrica, gas natural y agua, durante el plazo de 180 días, para todas las empresas de la rama metalúrgica incluidas en la categoría pyme. También la prohibición de cortes por falta de pagos en los mismos casos".

En ese sentido, la iniciativa propone para aquellas empresas que no ejecuten despidos injustificados en los seis meses sucesivos a la sanción de la norma, "que el Estado nacional, a través de los organismos correspondientes, establezca un tratamiento diferencial en las tarifas de servicios públicos de las trabajadoras y trabajadores afectados, incluyéndolos en el marco regulatorio de la tarifa social".

Finalmente, la presentación insta al "Poder Ejecutivo, a través de los organismos que corresponda y por todos los medios posibles" el fomento en todo el territorio nacional de la producción y el consumo de bienes fabricados en nuestro país".

"Vamos a hacer esta presentación recogiendo esta propuesta y demanda de la UOM con Antonio Donello a la cabeza, para que se tomen todas las medidas para proteger de la importación a los sectores que la producción manufacturera y que no tengan que competir con ese frente. Pretendemos proteger y dar continuidad al trabajo en esta rama del circuito del sistema productivo nacional que hoy está siendo muy golpeado", expresó ayer De Ponti en una conferencia de prensa en la sede gremial de Buenos Aires al 1300.

Por su parte, Donello manifestó su convicción de que este año se profundizará la crisis industrial, que según los números del observatorio del propio sindicato metalúrgico que se difundieron en enero, "en menos de tres meses se registró en Rosario y alrededores el cierre de 46 metalúrgicas con la pérdida de 850 puestos de trabajo. Tenemos 5.400 compañeros en riesgo por la presentación de procesos preventivos de crisis de empresas, con un futuro incierto a menos que la política del gobierno cambie".

"No se extrañen si en marzo nos ven marchar a las patronales y a los trabajadores juntos en defensa de la industria y del trabajo. Esa marcha va a ser de Rosario hacia Buenos Aires. Estamos trabajando en ello con todos los empresarios porque la situación no se sostiene más. Nos estaban pidiendo que hagamos algo en conjunto y así lo estamos haciendo. Va a haber varios empresarios que no quisieron hablar en su momento y ahora lo van a tener que hacer, decir la realidad y acompañar", agregó Donello.

Medidas contracíclicas

Toniolli, presidente de Comisión de Producción del Concejo municipal, recordó presentaciones previas de diversas iniciativas en el plano local con el mismo objetivo de apoyo a la industria y el consumo.

"El municipio extendió las habilitaciones de todos los rubros por un año. Nosotros creemos que tranquilamente se podría extender por dos para la industria. La nación tiene una política claramente anti-industrial y los Estados subnacionales no tienen por qué dejarse aprovechar: deben crear medidas contracíclicas, como alguna similar a los Repro, para que no se pierdan fuentes laborales", concluyó.