Piden la captura internacional de Thomas

El juez federal Claudio Bonadio pidió ayer la captura internacional del empresario Oscar Thomas, prófugo en el marco de la causa por presuntas coimas en la obra pública, en tanto que su defensa adelantó que no se entregará "ni soñando" si no le garantizan permanecer en libertad.

Bonadio pidió a Interpol la captura de Thomas, el único empresario que continúa sin ser ubicado por la Justicia luego de las primeras detenciones en la causa. José Manuel Ubeira, abogado del empresario, había adelantado que su defendido "no se va a entregar ni soñando", y agregó: "Quiere participar del debate, pero en libertad". El letrado sostuvo luego que el ex titular de la Entidad Binacional Yacyretá "no tiene de qué arrepentirse". Ubeira subrayó que su defendido no está prófugo y reclamó que se le otorgue la eximición de prisión.