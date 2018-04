Piden al gobierno que brinde contención a ex obreros de Mefro

A instancias de la Unión Obrera Metalúrgica, el diputado nacional Luis Contigiani presentó ayer en la Legislatura nacional un proyecto de resolución para expresar su "repudio a las actuales políticas de gobierno", a su "ausencia alarmante" desde hace más de un año y a "la falta de soluciones concretas" respecto de la fábrica de llantas de acero Mefro Wheels, cuyo cierre en febrero pasado dejó a más de cincuenta obreros en la calle.

El reclamo, que cuenta con el apoyo de todos los diputados nacionales santafesinos (menos los del bloque de Cambiemos), critica a las "aperturas indiscriminadas de importaciones, aumentos tarifarios y menoscabo del consumo interno", que incidieron directamente en el cierre de la fábrica —aunque reconoce que la gestión de los últimos gerenciadores (el grupo empresario Cicarelli) "no fue satisfactoria"—, y hace hincapié especialmente en la falta de "contención efectiva a la totalidad de los trabajadores (de Mefro), otorgándosele solamente el fondo de desempleo en su oportunidad".

"Se necesita con suma urgencia la intervención del gobierno nacional en el conflicto que nos trata, no sólo para sostener los puestos de trabajo perdidos, no sólo para contener a la única actividad industrial de fabricación de llantas en el país, sino más aún para evitar tragedias", concluyen los fundamentos del proyecto de resolución.

Este último reclamo es el disparador de la presentación de Contigiani, que será abordada en la próxima sesión de la Cámara baja. En los fundamentos hacen referencia al suicidio de Daniel Héctor Fernández (61), ex empleado de Mefro Wheels, quien "no soportó la pérdida de trabajo después de 40 años de aportes se quedó sin trabajo y un Estado que no estaba presente", señaló la UOM.

Los obreros despedidos de la fábrica pasaron a engrosar la categoría de "los trabajadores desocupados más críticos en razón de que el mercado los considera ‘viejos' para trabajar, pero el Estado los considera ‘jóvenes' para jubilarse", reza el texto firmado por los diputados Lucila De Ponti, Alejandra Rodenas, Josefina González, Silvina Frana, Agustín Rossi, Marcos Cleri, Alejandro Grandinetti y Alejandro Ramos.

Los legisladores manifestaron su "apoyo incondicional y entera solidaridad" con los familiares del obrero fallecido y con sus ex compañeros de Mefro Wheels. También ayer numerosos gremios manifestaron su indignación.

Producción

La ministra de la Producción de Santa Fe, Alicia Ciciliani, expresó su pesar, aunque opinó: "Las empresas nacen y mueren, lo que tenemos que preservar es a los trabajadores, cómo se insertan en este fabuloso cambio de sistemas productivos, garantizando que la pérdida de trabajo en una empresa sea un tránsito con una red de contención".