Pichetto replicó al obispo de Salta

El candidato a vicepresidente de Juntos por el Cambio y senador nacional, Miguel Pichetto, aseguró ayer en San Luis que el mensaje de la Iglesia dado el domingo pasado en Salta al jefe del Estado, Mauricio Macri, fue "muy pobre". Y calificó de "muy grave" el documento previo que repudió su presencia en esa provincia.

Además, el legislador se quejó del trato que recibió el presidente al afirmar que debería haber sido "más respetuoso".

Pichetto hizo esas declaraciones en una conferencia de prensa en el Palacio Legislativo de San Luis, en medio de su visita, en compañía del ministro del Interior nacional, Rogelio Frigerio, para inaugurar una peatonal de 800 metros en la ciudad de La Punta (ubicada a 17 kilómetros de la capital de esa provincia).

El candidato dijo también que, luego del mensaje de la Iglesia, el acto se desarrolló de manera "razonable, incluso con algunas expresiones del padre que dio la misa".

Pero fue más allá y aseguró que la Iglesia "tiene una visión equivocada" al señalar que la Argentina tiene una emergencia alimentaria.

"Creo que hay una emergencia social", distinguió el senador, tras lo cual negó que el país viva problemas alimentarios "extremos o graves".

Luego destacó las políticas del gobierno nacional impulsadas "desde el presidente y la ministra de Acción Social (Carolina Stanley)", que llegan a "muchísima gente" a través de los planes sociales que están bancarizados y de otros, distinguió, que están manejados por los "gerentes de la pobreza".

Se trata de "miles de personas", dijo, y citó a la asignación universal por hijo (AUH) como un elemento "muy importante" para amortiguar las "contingencias" alimentarias, como también la presencia del gobierno nacional con ayuda directa en las provincias y los municipios.

"Todo eso son expresiones extremas", añadió y, a su criterio, configuran casi una derrota "simbólica" de un país que produce alimento para 400 millones de personas en el mundo.

Pichetto afirmó que esas declaraciones "rimbombantes" tienen que ver con "la interna" de los movimientos sociales, que pretenden duplicar la suma (de las ayudas) y "marcar la cancha" en el tema del control de la calle que. Y advirtió: "No se lo podemos dejar a esas organizaciones. En algunos casos tienen componentes violentos".

Ese control, destacó Pichetto, tiene que estar en manos de la "legalidad y del orden".

Sobre la situación económica, el senador afirmó que Macri adoptó medidas, luego de "leer las primarias", que tienden a mejorar el poder adquisitivo de los argentinos.

En ese sentido, enumeró la elevación del techo del pago de Ganancias, la eliminación del IVA a los alimentos, una moratoria para todas las pymes y un control de cambios.

Macri y la importancia de los "valores"

El presidente Mauricio Macri destacó ayer la importancia de los "valores" que caracterizaron la vida del general José de San Martín y convocó a los argentinos a no resignarse e imitarlos, incluso cuando parecieran que son "conceptos abstractos y no prioritarios frente a lo urgente", que es que "en la mesa de los argentinos no falte nada". Macri encabezó la presentación de la comisión de especialistas que llevará adelante el proyecto Rutas Sanmartinianas ante la Unesco, para que esas trazas sean reconocidas como patrimonio de la humanidad.