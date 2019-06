Los titulares de YPF, Miguel Gutiérrez; Pan American Energy (PAE), Marcos Bulgheroni; y Tecpetrol, Carlos Ormachea, rechazaron la necesidad de subsidios para el desarrollo de los recursos de Vaca Muerta y, por el contrario, reclamaron igualdad de condiciones para competir con cualquier otra fuente de energía. Al mismo tiempo, el presidente Mauricio Macri abogó por una ley que establezca "cómo va a exportarse" el gas y anticipó que "en breve" estará listo un proyecto en ese sentido

El Precoloquio del Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina (Idea) que se realizó ayer en Neuquén puso en el centro de la escena la "Experiencia Vaca Muerta" y todo el potencial de desarrollo económico que significa para el país. Como antesala del seminario representantes del sector privado, público, político y sindical visitaron Vaca Muerta y recorrieron los yacimientos de YPF, Tecpetrol, Pan American Energy y Vista Oil & Gas.

"Claramente no se necesitan subsidios", aseveró el presidente de YPF, al afirmar que "un gobierno puede seguir subsidiando la demanda pero la producción no necesita subsidio".

En ese mismo sentido, Gutiérrez agregó que la industria va a "decidir dónde y cómo invertir según la demanda y la posibilidad de ubicar sus productos".

No obstante, aclaró que no recibir subsidios "no quiere decir que tengamos que racionalizar impuestos porque gran parte de lo que vamos a hacer es para exportarlo y determinados impuestos hay que trabajarlos con la nación y las provincias para ser competitivos en el commoditie".

A su turno, el presidente y CEO de Tecpetrol aseveró que "Vaca Muerta ya se movió, recorrió la primera parte que era la más dura y complicada que fue el desarrollo de un proceso nuevo, cuando los desafíos e incertidumbres era mucho mas grandes".

Según el ejecutivo, "ahora mirando adelante, Vaca Muerta tiene que desarrollarse sin ningún subsidio, pero también sin ninguna traba".

Por su parte, el CEO de PAE también aseveró que Vaca Muerta "no necesita subsidios" para desarrollarse al entender que la industria "ya tiene la posibilidad de poder competir mano a mano con Estados Unidos" con los precios que ya se alcanzan.

Por su parte, Macri al cerrar el precoloquio de Idea en Neuquén, donde estuvo junto a su compañero de fórmula, Miguel Pichetto, indicó que para el gas se necesitan "inversiones muy grandes" y "dar previsibilidad", por lo que propuso "ir al Congreso para hacer una ley" que establezca "cómo se va a exportar" y fije "compromisos de contratos a largo plazo".

En tanto, el secretario de Energía, Gustavo Lopetegui, afirmó ayer que la balanza comercial energética alcanzará un equilibrio este año, luego de un primer cuatrimestre con leve superávit y un déficit de 2.300 millones en 2018, al exponer en la jornada. "Venimos del 2007 cuando la Argentina tenía un superávit energético de u$s 6.000 millones a tener sólo siete años después en un déficit de u$s 7.000 millones; le quitamos a la economía u$s 13.000 millones al año por las malas políticas públicas aplicadas", enfatizó el funcionario.