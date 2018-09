Pese a la devaluación, el déficit comercial subió a 1.127 millones de dólares

Pese a la fuerte devaluación del peso registrada en los últimos meses, el intercambio comercial durante agosto arrojó un déficit de u$s 1.127 millones. En medio de una retracción en las cantidades transadas, se trata de un 5 por ciento más que los u$s 1.071 millones de resultado negativo de igual mes del año pasado, según los datos que informó ayer el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

Con la caída en la balanza comercial del octavo mes del año, el indicador acumula 20 meses consecutivos en terreno negativo. En agosto, las exportaciones alcanzaron 5.167 millones de dólares y las importaciones 6.294 millones, detalló el informe.

La facturación por las exportaciones bajó 1,4 por ciento a u$s 5.157 millones, producto de una caída del 7,2 por ciento en las cantidades, en especial de productos primarios y energía, a pesar de un aumento del 6,1 por ciento en los precios.

También cayó un 0,3 por ciento la facturación de las importaciones, a u$s 6.294 millones, producto de una suba del 5,5 por ciento en los precios, no pudo compensar el retroceso del 5,4 por ciento en los precios.

En agosto, los principales socios comerciales de Argentina fueron Brasil, China y Estados Unidos, en ese orden. Estos tres países en conjunto absorbieron 31 por ciento de las exportaciones de Argentina y abastecieron 52 por ciento de las importaciones

Las exportaciones a Brasil alcanzaron u$s 1.079 millones y las importaciones desde ese país, u$s 1.470 millones, por lo que el saldo comercial fue deficitario en u$s 390 millones de dólares.

Por su parte,, las ventas a China sumaron u$s 214 millones y las importaciones, 1.138 millones de dólares, con un saldo negativo de u$s 924 millones .

En tanto, las exportaciones a Estados Unidos sumaron u$s 307 millones, las compras u$s 668 millones, por lo que el déficit alcanzó a u$s 361 millones.

"Esta dinámica inesperada respondió a diversos factores que operaron tanto sobre las exportaciones como por sobre las importaciones. Respecto de las ventas externas, resalta el impacto de la sequía: las colocaciones de productos agroindustriales retrocedieron 8 por ciento en valores, lo que provocó una caída de 1,4 por ciento en el agregado, aun cuando los envíos de manufacturas de origen industrial y energéticos crecieron en el período", comentaron desde Ecolatina.