Perpén: "Gradualismo y sintonía fina"

"Vemos que va a ser un año en donde la tasa en pesos le va a ganar al tipo de cambio y a la inflación. El dólar sube siempre, lo importante es saber cuánto y a qué velocidad. El gobierno tiene las herramientas para que la devaluación sea controlada. El tipo de cambio cierra superando los 19. Estimamos la inflación para 2018 en 16 o 17% y prevemos que para fines de diciembre de 2018 estará en 22 pesos, el mercado de futuros lo está evaluando así también", detalló Juan Ignacio Perpén, gerente de Mercado de Capitales de Rosental, sobre las perspectivas económicas para el año que se inicia.

El especialista en Finanzas estimó que la tasa en pesos seguirá alta _cercana al 28%_ durante el primer trimestre ya que "es la política para controlar la inflación". De todas formas, apuntó que "esto es dinámico" y dijo que si empiezan a ver datos de inflación más controlados, del 1,5% ó 1% mensual, es probable una baja de tasa.

"Se necesitan ajustar muchas variables y todo genera un efecto negativo. Tenemos que bajar la tasa porque no se puede producir, pero esos pesos pueden ir al dólar si se baja la tasa. Si no sube el dólar las exportaciones son más bajas que las importaciones. Si bajás el gasto público tenés el problema en la calle. Son muchas variables, que se tienen que tocar con mucha sintonía fina. El gradualismo es quizá la forma en que se va a manejar", explicó Perpén, quien consideró que la tasa no va a ir al 10% pero sí posiblemente al 24 o 23% "si se quiere acomodar la economía y la inflación se controla".

Respecto de la última escalada del dólar, el analista consideró que "el tipo de cambio venía atrasado" ya que "respecto a la inflación venía por debajo".

Perpén consideró que posiblemente algo del flujo de compras registrado durante los últimos días tuvo que ver "sin dudas tuvo que ver los episodios en Buenos Aires" pero consideró que no habrá "un movimiento alocado".

Recordó que el costo de vida para todo el 2017 se ubicaría en torno al 24,5% mientras que la devaluación anual es de un 15%". En ese sentido, apuntó: "Hay un camino por recorrer. Ya tuvimos varios movimientos de este tipo, no es para alarmarse. Hay colas para comprar durante todo el año, desde que se levantó el cepo la gente compra y en esta época estival aumenta".

El analista indicó que "hay reservas suficientes en caso de que el gobierno o el BCRA lo determinen y salgan a ponerle el pecho". Como muestra de la tendencia que se viene, precisó que esta semana los negocios en el mercado futuro Rofex arrancaron con un alza muy fuerte y al cierre terminó sin variación.

"Este movimiento es sano, era necesario para acomodar el tipo de cambio. No creo que sea descontrolado".

El gerente de Mercado de Capitales de Rosental dio algunas recomendaciones para los inversores. Entre sus concejos se destaca tener una cartera diversificada: 40% en dólares y 50% en pesos y 10% en acciones argentinas. "Apostar todo al dólar o todo al peso no es sano", subrayó.

En dólares recomendó bonos de tramo medio como el que AY24 y el Bonar 2025 para Argentina. Además, instó a los inversionistas a meterse en la Bolsa. "El mercado argentino este año fue extraordinario, subió 70% y están dadas las condiciones para que siga así, sobre todo si se da el ingreso del país como mercado emergente", señaló Perpén, al tiempo que recordó que ahora Argentina esta catalogada como mercado de frontera.

El analista entiende que luego de que muchas calificadoras de riesgo internacional subieran la nota están dadas las condiciones para que el mercado argentino sea catalogada como emergente. "Eso va a generar un mercado de acciones más dinámico, se van abrir las puertas a un montón de fondos que no pueden invertir hoy sino son mercados emergentes", apuntó.

Por otra parte, Perpén analizó el impacto de la reciente sanción de la ley de reforma tributaria que grava la renta financiera. A partir de ahora los activos financieros denominados en moneda extranjera o indexados a la inflación pasarán a estar gravados al 15%, mientras que las ganancias no distribuidas de las compañías pasarán a estar gravadas al 25%.

"Cambia la manera de tomar las decisiones para muchos inversionistas. Ahora hay que hacer un análisis más profundo, antes sólo se pensabas en la tasa. Hay que ver cuál es el instrumento que más conviene a la hora de invertir. Hay que adecuarse a las nuevas reglas, no creo que aleje al inversor. El único exento es la caja de ahorro, y eso es no ganar nada. La enajenación de títulos que coticen en el mercado va a estar exenta, este es un instrumento que muchas veces no se invierte por desconocimiento o miedo, ahora el inversor se va animar", puntualizó.