Perotti reclamó a la Nación reparto más equitativo de subsidios

En la oportunidad, Perotti destacó que uno de los “desafíos de la Región Centro es producir más, es la única forma en la que vamos a poder abastecer nuestro mercado interno y tener posibilidades claras de ser un jugador internacional en la producción de alimentos”. Y subrayó que “sin dudas que esta mirada choca con algunas definiciones que durante el tiempo centralizan”.

El mandatario reclamó “inversiones nacionales y de acompañamiento a esa visión de crecimiento”, y resaltó el acuerdo firmado con el fondo de inversiones de Kuwait para financiar el acueducto biprovincial (Santa Fe y Córdoba). “Ese fondo que vamos a tomar a tasas muy ventajosas internacionalmente para llevar agua a nuestras provincias, lo vamos a pagar nosotros”, dijo el gobernador, que también se quejó de la distribución de los subsidios al transporte y del costo diferenciados de los servicios en las provincias, en comparación con la Capital Federal.

“Son cosas que no podemos no poner sobre la mesa y eso no es ir en contra de tal gobierno nacional, es una discusión a tenerla presente y unir en nuestras expresiones políticas en las discusiones presupuestarias, más allá a la pertenencia política que cada uno tiene o a la que adhiere”, aseguró.

En ese sentido, remarcó: “Son las cosas que es difícil de explicarle a nuestra gente, que nosotros hacemos una enorme inversión, como otras provincias lo hacen, con el Boleto Educativo para tratar de garantizar que no haya un obstáculo para que alguien vaya a estudiar cuando en otros lugares el costo es el tercio”.

Perotti se atribuyó “la capacidad de mantener viva la cultura del trabajo” en la provincia, por lo cual reclamó “la autoridad de expresar cómo en esta etapa se puede generar más empleo”.

Una oportunidad

En sintonía, el gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, remarcó que las tres provincias “ forman parte del corredor y del corazón productivo de la Argentina, de la cultura del trabajo, de la idea de la justicia social, y un profundo sentido nacional desde el nacimiento de la historia de la patria”.

El mediterráneo celebró, además, que la crisis desatada a nivel mundial por la invasión de Rusia a Ucrania “abre para Argentina oportunidades en lo que respecta a materias primas y los comodities agroalimentarios que produce nuestra Región Centro”.

En tanto, el gobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet, señaló que “estas reuniones de gobernadores nos permiten celebrar convenios que contienen desafíos en innovación tecnológica y científica; avanzar en las integraciones en cultura y en deportes; y plantear misiones comerciales para que nuestros productos y nuestros exportadores puedan estar en los destinos más importantes del mundo”.

A su turno, el secretario general del Consejo Federal de Inversiones, Ignacio Lamothe, felicitó a las provincias “por seguir sosteniendo esta apuesta que es la Región Centro, que es un ejemplo de federalismo en la Argentina”.

La Región Centro es un bloque de integración territorial subnacional, conformado por las provincias de Córdoba, Entre Ríos y Santa Fe, cuya finalidad es promover el desarrollo económico y social, el desarrollo humano, la salud, la educación, la ciencia, el conocimiento y la cultura de nuestros pueblos.

Su conformación ha sido fruto de un largo proceso de integración entre las provincias y consolidación del ente desde la recuperación de la democracia en el país en la década de 1980.