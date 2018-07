Peña: "Estamos saliendo de una tormenta que nos pegó fuerte"

El jefe de Gabinete, Marcos Peña, aseguró que el país está "saliendo de una tormenta que pegó fuerte", pero celebró que ahora haya "un tipo de cambio más competitivo".

Tal como lo hizo el presidente Mauricio Macri, Peña reconoció que la reciente crisis fue causada por "una combinación de factores externos, en su mayoría, y también factores internos".

El jefe de los ministros remarcó que esta situación se da "en un contexto después de varios trimestres de crecimiento y recuperación que se venía mostrando".

"Esto nos va a llevar a una economía un poco más fría, más recesiva, pero que en su estructura fundamental tiene los elementos sólidos para un camino de crecimiento y desarrollo", confió.

En una entrevista con el diario Perfil, el funcionario explicó que Argentina "es un país vulnerable a distintos cambios que pueden ocurrir en el mundo".

"Mientras tengamos déficit fiscal vamos a ser vulnerables a la necesidad de financiamiento externo. Mientras tengamos una matriz energética que importe petróleo y gas, vamos a ser vulnerables. Mientras dependamos de productos como la soja, vamos a tener más vulnerabilidad. En los tres frentes estamos trabajando para ser cada vez más sólidos y de esta crisis salimos más fortalecidos: tenemos un tipo de cambio más competitivo, un acuerdo con el Fondo que nos da un paraguas financiero y la posibilidad de ir achicando el déficit fiscal de una manera más veloz", consideró.

Interrogado sobre el "daño" que causó la crisis, dijo que dejó en la ciudadanía "esa sensación de miedo o de angustia sobre si se perdió rumbo o si es posible no salir de la crisis. Nuestra tarea ahora es demostrar que esos miedos están infundados y que la realidad está mejor de que lo muchos temen y mucho mejor de lo que muchos pronosticaron".

El jefe de Gabinete agregó que para Cambiemos "los más difíciles fueron los primeros meses" de gestión al señalar que las condiciones en las que estaba la Argentina "generaron un desafío para evitar esa crisis y el 2016 terminó siendo un año malo en lo económico".

Respecto a las próximas elecciones, dijo: "Si hacemos las cosas bien lo natural es que nos acompañen (en el voto). Somos un proyecto de poder que cree que tiene que pensar cómo seguir ganando elecciones porque somos la mejor representación para una alternativa".

Finalmente, Peña comentó que a Macri lo ve "muy bien, muy asentado sobre el cargo y con los pies sobre la tierra para entender dónde está lo fundamental, más allá de la familia, que es la relación con la gente".

Dura crítica de A. Fernández

El dirigente peronista Alberto Fernández consideró ayer que Marcos Peña "es un inútil", que "no tiene la menor idea de lo que habla", y que su peor problema es creer "que la política es sólo un problema comunicacional". Además, dijo que ve al gobierno "desorientado". Consultado sobre la estrategia del peronismo de cara a las elecciones de 2019, el ex jefe de Gabinete del kirchnerismo advirtió que "no se puede hacer política sin Cristina" Kirchner, y se entusiasmó con la evolución de las encuestas que, a su juicio, marcan una caída constante de Macri y un incremento en la de la ex presidenta. "Macri ya es el malo, si compite contra Cristina le hace bien a Cristina", analizó.