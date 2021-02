Paritarias: bancarios cerraron un "acuerdazo" que "cumple con sus expectativas"

De esta manera, el salario inicial de un empleado que haya ingresado a trabajar en enero será de 91 mil pesos, 101 mil pesos desde abril y 106 mil desde agosto. Estas cifras contemplan además un beneficio de los trabajadores (2,1 por ciento) en concepto de la paritaria 2020 y un ajuste en la participación en las ganancias del sistema financiero.

“También pautamos un bono por el Día del Bancario de 90 mil pesos y conservamos una cláusula de revisión de este acuerdo para septiembre y para noviembre”, destacó Ratner respecto al acuerdo paritario que acaba de cerrar La Bancaria.

0056149.jpg.thumb.jpg Paro. Los empleados bancarios volverán a movilizarse en Rosario. Virginia Benedetto

Las versiones de reducción de personal ante el avance de la tecnología preocupa a los trabajadores del sector. En tal sentido, la gremialista apuntó: “El avance la tecnología se da a pasos agigantados, pero tenemos que sentarnos a discutir cómo lo reglamentamos".

"Hace poco hicimos una movida muy importante por el posible cierre de sucursales de Santander y Francés. Hay un abuso de parte de la banca privada, como tratar de imponer retiros voluntarios que son despidos encubiertos. No hay motivos financieros para insistir en esto, los bancos históricamente ganan muchísmo dinero, no corren riesgos y el salario no es el mayor de sus gastos”, argumentó.

En tanto, Ratner opinó acerca de las paritarias de otros sectores. “Hay mucha incertidumbre pero los trabajadores no pueden ser la variable de ajuste. No se pude cerrar una paritaria sin una cláusula de revisión; hay que mantener el poder adquisitivo del salario e ir comparándolo con la evolución de los precios”.