Para Kicillof, el gobierno de Macri "fomenta la provocación"

El precandidato a mandatario bonaerense del Frente de Todos, Axel Kicillof, apuntó ayer a la Casa Rosada al asegurar que "el gobierno fomenta la provocación" y advertir que el oficialismo está haciendo una campaña "sucia y agresiva".

"Hay una energía para transformar esta elección en algo diferente. El gobierno fomenta la provocación, están haciendo una campaña sucia y agresiva", dijo Kicillof.

El ex ministro de Economía también se refirió a las últimas declaraciones de la gobernadora de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, en las que destacó que, en caso de que el kirchnerismo triunfe en las elecciones, será La Cámpora la que en verdad tome el poder.

"No la esperaba, porque la gobernadora se ha especializado en tener un tono diferente. Ahora pasó de agredir a la oposición, a mentir en lo que pasa. Dijo que no hay más pobreza, que no había cierre de empresas ni desempleo sino que ese número estaba sujeto a las causas naturales o biológicas. Me sorprende la negación", sostuvo.

Al respecto, agregó: "Cuando atacan, me ponen en un escenario en el que buscan que conteste. Pero yo, en cambio, me enfoco en no contestar y tratar de evitar situaciones de violencia. Ya me tocó vivirlo con mi familia hace algunos años (fue blanco de un escrache público) y no está bueno".

Luego, Kicillof sobre el respaldo que le viene brindando la ex presidenta Cristina Kirchner, en el marco de la campaña. "El respeto que le tengo, la admiración que le tengo? El viernes pasado, en su discurso, reconoció todo lo que hicimos y todo lo que faltó hacer cuando fuimos gobierno", indicó.

"Siento la responsabilidad de algo tan inmenso como estar enfrente de una candidatura a la Gobernación de Buenos Aires, para la cual me siento capacitado. Y mucha responsabilidad por tener a Cristina al lado mío, apoyándome", sostuvo Kicillof.

Según las encuestas, que también manejan en el oficialismo, Kicillof mantiene una pequeña ventaja (5 puntos) con la actual gobernadora, que pelea por la reelección.

Respecto de Vidal, el precandidato advirtió: "Se empieza a parecer mucho a (el presidente Mauricio) Macri la gobernadora. Pero seguiremos con el mensaje que dimos el viernes pasado en Mar del Plata (donde Cristina presentó su libro). No vamos a agredir ni a atacar sino a tratar de mostrar la realidad cuando se la oculta. Y a proponer un camino distinto".

Kicillof y el precandidato a presidente del Frente de Todos, Alberto Fernández, compartirán hoy actividades de campaña en Almirante Brown y Lomas de Zamora, distritos con gran potencial electoral del conurbano bonaerense.

Fernández cerrará el día con un acto en la Universidad Metropolitana por la Educación y el Trabajo, que es cogestionada por más de treinta organizaciones sindicales, junto a distintos artistas, para conmemorar el Día de la Cultura.

"A las 10 tenemos un encuentro con alumnos de distintos centros de estudiantes de escuelas de Almirante Brown", afirmaron voceros de Fernández. La actividad continuará con una recorrida por una fábrica del Centro Industrial Planificado. La jornada en ese distrito terminará con una reunión con empresarios del Centro Industrial.

"Después del mediodía compartirán un almuerzo con miembros de 90 centros de jubilados y pensionados de Lomas de Zamora", señalaron los voceros de Fernández.