Para contener al dólar, el gobierno colocó deuda

El gobierno colocó ayer deuda por 2.152 millones de dólares en las licitaciones del Bono de la Nación (Boden 2020) y de Letras del Tesoro (Letes) con el objetivo de descomprimir la presión sobre el dólar. Sin embargo, durante la jornada de ayer la divisa norteamericana avanzó hasta los $28,18 en la city porteña, por lo cual sumó 14 centavos frente al día anterior. En Rosario el dólar cotizó a $28,45. El billete verde registró el primer incremento tras cotizar tres jornadas consecutivas con tendencia negativa.

Ayer se adjudicaron por licitación u$s 1.638 millones en bonos y u$s 514 millones en Letras a dos plazos de vencimiento diferentes. Buena parte de la emisión fue para cancelar Letes que vencían este mes por un monto que ronda los u$s 1.700 millones.

Los bonos fueron adjudicados a una tasa de corte de 2,35 por ciento nominal mensual. Las Letras a 210 días (con vencimiento el 8 de febrero de 2019) fueron adjudicados a una tasa nominal anual de 4 por ciento. A 378 días (con vencimiento el 26 de julio de 2019), la tasa fue del 5,50 por ciento.

En la licitación del Boden 2020 se recibieron órdenes por 2.144 millones de dólares de los cuales fueron adjudicados 1.638 millones, a una tasa de corte de 2,35 por ciento nominal mensual.

En la licitación de las Letes a 210 días, con vencimiento el 8 de febrero próximo, se recibieron órdenes por 257 millones de dólares de los cuales fueron adjudicados 220 millones a un precio de corte de 977,50 por cada 1.000, lo cual representa una tasa nominal anual de 4 por ciento. La colocación de este título que fue una reapertura alcanza ahora a 809 millones de dólares.

En la licitación de las Letes a 378 días, con vencimiento el 26 de julio de 2019, se recibieron órdenes por 297 millones de dólares, de los que se adjudicaron 294 millones a un precio de corte de 946,11 por cada 1.000, lo cual representa una tasa nominal anual de 5,50 por ciento, la misma que se pagó en la anterior licitación e iguala la más alta pagada hasta ahora.

La colocación de este título, que constituyó también una reapertura, alcanza ahora los 716 millones de dólares, según informó el Ministerio de Hacienda.

En cuanto a la divisa norteamericana, el dólar avanzó ayer a $28,18 para la venta en la city porteña, y de esta forma sumó 14 centavos frente al día anterior. En las pizarras del Banco Nación el dólar fue ofrecido a $27,90.

A mitad de la rueda, el dólar había tocado los $28,23, pero tras la habitual subasta realizada por la autoridad monetaria, recortó la ganancia.

El monto adjudicado fue de u$s 100 millones y el precio promedio de corte se ubicó en $27,52, subrayó el Banco Central en un comunicado. Ese dinero forma parte de los u$s 7.500 millones prestados por el FMI para refuerzo presupuestario.

En el segmento mayorista, el dólar ganó dos centavos, hasta $27,39.

El volumen negociado en el segmento de contado llegó a u$s 539,138 millones, un nivel menor al del martes.