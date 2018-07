Carlos Acuña, uno de los tres secretarios generales de la CGT, se refirió ayer a las suspendidas elecciones en la central obrera y sostuvo que la organización gremial tiene que concentrarse "en los problemas de la gente y no en quién ocupe un cargo".

En este sentido, el líder sindical advirtió que "a cómo van las cosas" en la Argentina, el triunvirato seguro va a "tener que tomar medidas de fuerza".

Tras el reclamo por parte de Pablo Moyano de una renovación en la central obrera, Acuña aclaró que "la CGT no tiene patrones", y remarcó que "Camioneros estuvo presente" en las últimas reuniones y "nunca se planteó eso".

El dirigente reconoció que "de lo que sí se habló es de la necesidad de que entren todos los sectores y se baraje y se dé de nuevo", pero detalló que "eso tiene que ser con el conjunto de todos los sindicatos".

"El problema de la CGT tiene que ser el problema de la gente y no quién ocupe un cargo", resaltó. Además, cuestionó el acuerdo con el FMI: "No sé cómo no se previó antes para que hoy no te vengan a ver y decir qué es lo que tenés que hacer"

En esta línea, Acuña opinó que "no está mal" quitarle retenciones al campo y fomentar el trabajo agropecuario, pero cuestionó que "a la producción nacional (no se le está dando) nada y las pymes se están fundiendo".

"La gente no puede más; con lo que le llega de tarifas no le alcanza la plata al que trabaja y al que no trabaja o vive de changas, está muerto. No sé de dónde va a salir más ajuste", criticó.

Acuña señaló que "ahora estamos condicionados a hacer lo que diga el Fondo" y se preguntó "a dónde vamos a parar" si no cumplimos con el acuerdo.

"Este gobierno tiene claro adónde va, que es en contra de los trabajadores. No puede ser que se abran las puertas y entren limones, tomates y lechones extranjeros", agregó.

Paritaria telefónica

El gremio de los Telefónicos de Rosario (Sitratel) informó ayer que acordó en la paritaria nacional un 27 por ciento de aumento salarial para los trabajadores del sector.

La paritaria es anual y vence en junio de 2019. Se agregó una cláusula de revisión atada a la inflación marcada por el IPC nacional a noviembre y marzo próximos según "lo amerite el devenir económico", señalo Claudio Cásar, secretario general de Sitratel Rosario.