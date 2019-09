"Pagaremos la deuda, pero no a costa del sufrimiento de los argentinos"

El candidato presidencial del Frente de Todos, Alberto Fernández, aseguró ayer en Madrid que si logra imponerse en las elecciones de octubre "se va a cumplir con las deudas, pero no será a costa del sufrimiento de los argentinos".

Además, durante una conferencia que brindó en el Congreso de los Diputados de España, señaló que "la Argentina tiene que integrarse al mundo de una forma diferente", al reiterar sus reservas sobre el reciente acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea.

"La integración tenemos que lograrla, pero no a costa de seguir perjudicando a la Argentina", subrayó Fernández ante un auditorio conformado principalmente por simpatizantes argentinos residentes en Madrid, que se acercaron a escucharlo y transmitirle su apoyo para las elecciones del 27 de octubre.

Agregó que "el hecho de que Argentina sea parte del grupo de Lima, y esté tan condicionada a las políticas norteamericanas, nos ha hecho retroceder mucho como país".

No obstante, subrayó que "esto no quiere decir que este planteando una mala relación con Estados Unidos, sino que tenemos que tener una relación madura".

Fernández también advirtió que si gana los comicios de octubre su gobierno va a "cumplir y honrar la deudas como siempre, pero no nos pidan que lo hagamos a costa de más deterioro de nuestra gente y postergando más a los argentinos, porque ya mucha postergación tienen los argentinos".

"Tenemos que salir de la deuda con racionalidad y la comprensión de todos. Salir será difícil, pero vamos cumplir", subrayó, tras recordar que cuando el gobierno de Macri llegó al poder la deuda era del 38 por ciento del PBI, y ahora es del 100 por ciento. "La torta se achicó a la mitad y debemos el 100 por ciento", remarcó.

"Al cabo de estos años hemos visto deteriorados todos los indicadores sociales de la Argentina, hemos visto multiplicar por dos el desempleo, hemos visto a la pobreza crecer un 20 o un 30 por ciento. Cuando termine el mandato actual, habrá un 40 por ciento de pobres, una economía en recesión y una inflación anual de 57 por ciento; vamos a tener que trabajar mucho. Pero si hay algo que sabemos los argentinos es arremangarnos y salir del pozo", aseguró.

El postulante del PJ fue recibido en la Sala Constitucional del Parlamento español entre gritos de "¡Alberto presidente!" y "vamos a volver!".

Fernández llegó acompañado por su reducida comitiva, integrada por los dirigentes Felipe Solá y Miguel Cuberos, y por miembros del grupo parlamentario de izquierda Unidas Podemos, entre ellos el argentino Gerardo Pisarello, que tiene un cargo destacado como miembro de la Mesa del Congreso de los Diputados.

"Tenemos que ver cómo construimos ese vinculo entre el Mercosur y la Unión Europea, pero respetando los intereses comunes", señaló el candidato kirchnerista durante su exposición.

Fernández fue invitado a realizar una conferencia en el Parlamento español bajo el título "América Latina y Europa: desafíos del proceso de integración", co-organizado por la Universidad Complutense de Madrid y el Observatorio de Derechos Humanos en América Latina.

"Tengo mucho interés de que el Mercosur y la Argentina vuelvan a vincularse con Europa", pero "hay una primera tarea que es reconstruir la unidad latinoamericana".

Al inicio de la conferencia, el candidato del Frente de Todos se refirió a la gestión de Mauricio Macri y afirmó que algunos dicen que "en la Argentina se instaló un gobierno con ideas neoliberales, pero para mi fue el arte de la improvisación".

"Lo que ocurrió es que desde que el gobierno asumió el poder, es que la economía no paró de retroceder", y agregó: "Lo único que ha producido Macri en estos años son cinco millones de nuevos pobres".

A pesar de ello, celebró que la Argentina sea "el primer país del continente que se pone de pie y reacciona" contra las políticas neoliberales, votándolo a él y a su compañera de fórmula, Cristina Fernández de Kirchner.

En interlocución con la audiencia, Fernández justificó su asociación con la ex presidenta, que lo secunda en la fórmula como vice: "Nuestro mayor acierto es estar unidos, porque la desunión facilitó el triunfo de Macri" en 2015. "Con Cristina sola no alcanza, pero sin Cristina no se puede", remarcó.

Fernández cuestionó nuevamente a los jueces por las detenciones de dirigentes kirchneristas que a su entender son víctimas de una persecución política.

Según planteó, esas detenciones se utilizaron como un método de persecución política a dirigentes opositores y vinculó la situación argentina con la de otros países de la región cuyos líderes fueron enjuiciados y condenados.

"Hay que hacer que los tribunales actúen como tales, juzguen y condenen a quienes tengan que condenar. En eso vamos a trabajar. Hubo detenciones arbitrarias e imperdonables. Lo que pasó con Lula, lo que pasó con Correa, lo que vivió Cristina todos estos años ha sido una persecución sistemática de un sistema judicial que construyó teorías para favorecer su procesamiento", aseguró.

Reunión en La Moncloa

con el presidente español