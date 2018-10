Padoán hará entrega de un escrito al magistrado

El presidente de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), Alberto Padoán, presentará hoy un escrito en los Tribunales de Comodoro Py, en el marco de la causa que investiga los llamados cuadernos de las coimas en la obra pública durante el gobierno anterior.

El nombre de Padoán no está directamente mencionado en las anotaciones de Oscar Centeno, ex chofer de Roberto Baratta, quien fuera el segundo al mando del Ministerio de Planificación.

Lo que sí aparece en el cuaderno 8, donde el ex chofer anotaba todos sus movimientos, es una visita de Nelson Lazarte (sospechado como recaudador de las coimas) al edificio de Luis Sáenz Peña 1047, en la Capital Federal, donde tiene sus oficinas la aceitera Vicentín.

El 28 de septiembre pasado, apenas conocida la citación a indagatoria por parte del juez federal Claudio Bonadio, Padoán volvió a negar cualquier vinculación con la causa de los cuadernos. Incluso, afirmó que se enteró de la convocatoria del magistrado por los medios de comunicación.

"No tenemos relación comercial con el gobierno kirchnerista ni con ningún gobierno. Vicentín no es contratista del Estado, somos productores de energía para nuestras propias empresas. Por eso no entiendo por qué nos llaman, y mucho menos por qué me llaman a mí", aseveró por entonces.

Al igual que en agosto, cuando su nombre comenzó a circular por los medios, Padoán subrayó que dejó el directorio de Vicentín en 2010. La anotación que hizo Centeno en sus cuadernos, donde señaló la dirección que se condice con la ubicación de la firma, corresponde a 2015, cuando el ahora presidente de la Bolsa de Comercio de Rosario ya no conducía la empresa.

Todo indica que Padoán ratificará en el escrito a entregar a Bonadio lo que ya dijo públicamente.