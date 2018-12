En medio de una nueva jornada difícil en los mercados globales, el índice Merval de la Bolsa porteña se hundió casi un 4 por ciento, el riesgo país se disparó a 777 puntos básicos y el dólar subió por tercera jornada consecutiva, en paralelo a un aumento de la tasa de interés de referencia de las Leliq. Esta vez, el disparador externo fue la tensión previa a la reunión de la Reserva Federal en la que discutirá si vuelve a incrementar los rendimientos del dinero en ese país. Por las dudas, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) activó el swap con China y ayer ingresaron a las reservas 8.729 millones de dólares correspondientes a ese préstamo.

Por tercera vez consecutiva, la divisa estadounidense subió. En Rosario cerró a $ 39,90. El mayorista en la city porteña finalizó a una cotización de $ 38,26, nueve centavos arriba de los valores registrados el viernes pasado.

La suba del dólar fue, esta vez, en paralelo al aumento de la tasa de interés de referencia. El Banco Central de la República Argentina (BCRA) efectuó ayer una nueva subasta Letras de Liquidez (Leliq) a 9 días de plazo, en la que la tasa de interés subió 33 puntos básicos y se ubicó en 59,41 por ciento. En la subasta, en la que el monto adjudicado fue de $ 120.515 millones, la tasa máxima fue de 59,75 por ciento.

La entidad que conduce Guido Sandleris destacó que para que los bancos cuenten con la liquidez necesaria para enfrentar la demanda estacional de pesos, en diciembre no renovará la totalidad del stock de Leliqs que vencen este mes.

El volumen operado en el mercado disponible del dólar cayó un 25 por ciento con respecto al viernes, a u$s 469 millones.

La autoridad monetaria reforzó el cortafuegos sumando a las reservas internacionales u$s 8.729 millones correspondientes a la ampliación del acuerdo de intercambio de monedas (swap) con China. Con este préstamo, las reservas subieron a u$s 58.616 millones. Tras el desembolso que liberó el Fondo Monetario Internacional (FMI) luego del segundo acuerdo con Argentina, la pérdida de divisas por parte de la autoridad monetaria fue incesante. La semana anterior habían cerrado por debajo de u$s 50 mil millones.

La tensión financiera se expresa en el riesgo país, que ayer se elevó a 777 puntos, el máximo en tres meses.

Las acciones de empresas argentinas que cotizan en Wall Street retrocedieron hasta casi 7 por ciento.

El índice Merval de la Bolsa porteña retrocedió un 3,93 por ciento, contagiado por las caídas generalizadas registradas en los mercados de referencia. Los inversores están preocupados por las perspectivas del crecimiento económico global, antes de la reunión de la Reserva Federal de Estados Unidos.

Las principales Bolsas europeas cerraron pérdidas.Wall Street amplió el derrape. El Dow Jones se hundió 500 puntos el lunes, su segunda caída consecutiva de ese volumen y su cuarto gran declive de este mes. Cerró 2,1 por ciento abajo.

El precio del petróleo WTI cayó 2,6 por ciento y terminó en u$s 49,88 el barril, su peor registro en 14 meses.