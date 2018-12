Ordenaron excarcelar a Núñez Carmona y a Nicolás Ciccone

El Tribunal Oral Federal (TOF) Nº 4 resolvió ayer excarcelar al socio y amigo de Amado Boudou, José María Núñez Carmona, y al ex dueño de la imprenta Ciccone Calcográfica, Nicolás Ciccone, porque sus condenas todavía no están firmes. Por su parte, la Cámara Federal de Casación Penal rechazó una recusación planteada por la defensa del ex vicepresidente contra los jueces de ese tribunal que deben revisar su condena en el marco del mismo caso.

El TOF Nº 4 emitió dos fallos en los que determinó que las libertades de Ciccone y Núñez Carmona no representan un riesgo para otras investigaciones en curso, aunque determinó que, como Boudou, ambos tendrán prohibido salir del país y deberán utilizar una tobillera electrónica.

El fallo contó fue alcanzado con los votos de las juezas Gabriela López Iñíguez y Adriana Palliotti, quienes dispusieron, además, sendas fianzas de un millón de pesos, mientras que el presidente del tribunal, Néstor Costabel, se opuso a los pedidos de excarcelación.

En relación a Núñez Carmona, las juezas sostuvieron que "cuando se observa su conducta procesal en éste y en otros procesos penales, no se encuentra la existencia de un riesgo procesal a la altura de lo que la Corte Federal exige", por lo que determinaron que corresponde excarcelarlo.

Sobre Ciccone, las juezas entendieron que no tiene capacidad para entorpecer la investigación del caso, que investiga el origen del dinero que se utilizó en la operación, causa en la cual ya fueron dictados los procesamientos de los acusados sin prisión preventiva. Y destacaron que es "inverosímil" el riesgo de fuga por su avanzada edad y su arraigo familiar.

Núñez Carmona fue condenado a cinco años y seis meses de prisión como partícipe necesario de cohecho pasivo y negociaciones incompatibles con la función pública, en el mismo juicio oral que se le siguió a Boudou.

Ambos quedaron presos apenas se leyó el veredicto, hace cuatro meses, por orden del tribunal oral y pese a que la condena no está firme porque fue apelada ante la Cámara de Casación Penal.

El ex vicepresidente fue acusado de quedarse con la calcográfica (con capacidad para imprimir billetes) a través de testaferros y fue condenado a cinco años y diez meses de prisión a través de un fallo que no está firme porque fue apelado por su defensa ante la Cámara de Casación penal.

Ciccone, por su parte, fue condenado a cuatro años y seis meses de cárcel. Pero se le concedió la prisión domiciliaria por su avanzada edad.

Una vez que cumplan con el trámite de depósito de la fianza, Ciccone y Núñez Carmona recuperarán la libertad, como ocurrió el miércoles pasado con Boudou (ayer pasó por Comodoro Py para notificarse de la excarcelación y criticó al gobierno nacional).

Negativa

Paralelamente, los miembros de la Sala IV del máximo tribunal penal rechazaron in límine el planteo que, contra ellos, realizaron los abogados del ex vicepresidente.

Los integrantes de esa sala de Casación son los que deben decidir si ratifican la condena contra Boudou.

La defensa de Boudou planteó que los jueces Mariano Borinsky, Juan Carlos Gemignani y Gustavo Hornos no podían revisar la condena porque ya habían intervenido en el expediente con anterioridad, por lo que correspondía que esa tarea quedara en manos de otros magistrados.

La UIF apelará ante Casación

El titular de la Unidad de Información Financiera (UIF), Mariano Federici, anunció ayer que el organismo apelará ante la Cámara de Casación el fallo que resolvió liberar bajo fianza al ex vicepresidente Amado Boudou, condenado en la causa Ciccone. Además, Federici consideró que el ex funcionario podría fugarse porque pertenece a una "agrupación política con muchos aliados en la región que podrían facilitarle refugio". En tanto, el ministro de Justicia nacional, Germán Garavano, consideró que la excarcelación de Boudou es "un retroceso". Y, al respecto, enfatizó: "Cuando una persona es condenada a una pena de efectivo cumplimiento, debería comenzar la misma en ese momento. Tres jueces condenaron al ex vicepresidente y ordenaron que comience el cumplimiento de la misma".