Oportunidades para las Pymes en la digitalización

Con el foco puesto en la digitalización y las oportunidades que este nuevo mundo brinda a las pymes, Klaus North, uno de los principales referentes a nivel mundial en gestión del conocimiento y catedrático en Wiesbaden Business School de la Universidad Hochschule RheinMain de Alemania, derribó mitos y animó a los pequeños y medianos empresarios a no temerle al cambio y sumergirse en la transformación que se abre en esta nueva era.

Invitado a al ciudad en el marco del Programa Origen, una iniciativa de la Secretaría de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) a través de la cual se financia la visita a la ciudad de personalidades de renombre internacional, durante su paso por Rosario North brindó la conferencia "Ingeniería del conocimiento + Innovación" en el auditorio del Polo Tecnológico de Rosario (PTR) y también realizó un seminario de posgrado en la Facultad de Ingeniería de la UNR denominado "Gestión de la innovación y cambio digital".

"El enfoque mundial de las empresas pymes es hacer cosas pequeñas pero con un impacto relativamente a corto plazo. Piensa en cuáles son las medidas de digitalización que tengan un impacto a corto plazo. Por ejemplo entender mejor las redes sociales, organizar mi plataforma de ventas, utilizar mejor los datos de mis clientes para personalizar los servicios. Hay cosas que se pueden hacer, la digitalización no es el gran monstruo. Pequeñas medidas bien hechas y revisadas, impacto a mediano plazo", puntualizó el doctor en ingeniería industrial y ergonomía, ex funcionario de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en América Latina y en la sede en Ginebra.

El consultor de organismos internacionales, de gobiernos e importantes empresas en los temas de gestión del conocimiento, de calidad y de innovación es también fundador de la Sociedad Alemana para la Gestión del Conocimiento y fue director científico del Premio Alemán de Gestión del Conocimiento. Su metodología "Aprender a crecer", que ahora está mutando a "Aprender a crecer digital", le ha permitido a muchas pymes impulsar sus procesos de crecimiento y mejorar su competitividad y charló con La Capital sobre cómo pueden actuar las pymes en los tiempos actuales de turbulencias globales, y en particular para las pymes argentinas de turbulencias internas.

—¿Cómo es la gestión en la innovación? ¿A qué deben estar atentas las pymes?

—El tema de innovación se enfoca básicamente en tener una inquietud constante de renovarse y más si estoy en situaciones de crisis. Lo hemos visto con las pymes de la crisis de los 30 años, las que siguen son las que tienen la capacidad de renovarse. Las innovaciones nacen cuando hay un choque del sistema. Tenemos los periodos económicos y también las crisis que pasan por las nuevas tecnologías que dan nuevas posibilidades como la digitalización. Las oportunidades a partir de una crisis profunda. Ante la pregunta qué va a pasar, vamos a seguir existiendo. Para que después de esta inquietud nazca algún producto en la nueva empresa o en el negocio hay que tener una serie de pasos y ahí es muy importante la interacción de los actores. De la universidad de la gente del Polo Tecnológico, por ejemplo. Colaborar con la universidad para adquirir conocimiento y mejorar nuestra actividad. La innovación es crear esta necesidad y también esa ecología en el cual nacen innovaciones exitosa para el mercado.

—La digitalización cambia todo ¿quiénes pueden explotar mejor esto?

—El peligro y la amenaza está en todos los sectores. Ningún sector está a salvo. Cada empresa tendría que hacerse esta pregunta: cómo va a cambiar su actividad, su modelo de negocio con la digitalización. Desarrollamos un diagnóstico de madurez digital para reflexionar sobre esta situación, para tomar conciencia dónde estamos y después posiblemente tomar las medidas apropiadas, que tal vez sean cosas muy pequeñas. Por ejemplo, trabajamos con una pequeña agencia de viajes en el país Vasco en España y ellos vieron que como el negocio tradicional se va por internet se volcaron a la venta de tickets para conciertos, paquetes con hoteles. Primero lo pusieron en su página web pero eso no funcionó y tuvieron que ver cómo funcionaba Instagram, Facebook y se dieron cuenta que el mismo logo de la agencia de viajes parecía viejo y no era atractivo. Detectaron un nuevo mundo pero también que no estaban aptos en ese sentido, entonces contrataron una gente para aprender de esto. Es importante entrar en ese viaje, hay que tomarse el tiempo para reflexionar, muchas empresas no lo hacen, no se toman ese tiempo. Habíamos desarrollado una metodología en un proyecto que se llama "Aprender a crecer" y ahora lo estamos extendiendo "Aprender a crecer digital" donde definimos un proyecto estratégico, objetivos de aprendizaje, como por ejemplo cómo estar presentes en las redes sociales, cómo estar presentes de una manera distinta y en paralelo tratamos de adquirir los conocimientos necesarios para llegar más lejos.

—Para las pymes muchas veces la inversión siempre es una limitante, ¿cuáles serían los dos o tres ejes prioritarios para llevar adelante este proceso?

—Un empresario es una persona que emprende, si lo hace bien debería estar atento a lo que está pasando, tener antenas. Teniendo esas antenas listas, viendo el apoyo que pueda darte la universidad a las entidades. Siempre hay muchas excusas de no tengo tiempo pero no va.

—Teniendo en cuenta la coyuntura en el país, ¿qué observa sobre el ecosistema pyme?

Hablando en los últimos días vi un panorama muy diferenciador, algunos se quejan de que le faltan ingenieros electrónicos, que les faltan gente y están trabajando a full y están avanzando bastante, se están tecnificando y haciendo muchísimas innovaciones. Vemos el cambio del agro, como se trabaja, como se tecnifica, como se digitaliza. Lo importante es que ya estamos en el tema. El mensaje no es que ahora hay que empezar, si no que hay que tener una visión más clara. Lo que significa esto para mi empresa.