Nuevo respaldo de Bolsonaro a la reelección de Macri

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, dio un nuevo respaldo a la reelección de Mauricio Macri como jefe del Estado ya que "no" quiere que, frente a un eventual cambio de gobierno, "la Argentina siga la línea de Venezuela". Y adelantó un posible "roce" con el país en caso de que Alberto Fernández (Frente de Todos) gane los comicios.

"El candidato de Cristina Kirchner dijo que revisaría el acuerdo Mercosur-UE. Y eso trae problemas económicos para Brasil, la Argentina, Uruguay y Paraguay. Estamos enfocados en la economía. Un gobierno con la economía débil no se sustenta", analizó.

En ese sentido, añadió: "No quiero que la Argentina siga la línea de Venezuela. Por eso aliento la reelección de Macri. La verdad, aliento apenas que Cristina no vuelva al poder, sabiendo y teniendo conciencia de que no voy a interferir políticamente en otro país".