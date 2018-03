Nuevas extensiones de dominio para web

Comenzaron a estar disponibles en Argentina los nuevos TLDs, las innovadoras extensiones de dominio que se ajustan según el perfil de la página web.

De este modo, por ejemplo, una pizzería puede registrar su delivery con.pizza, un equipo futbolero puede apuntar su website con.futbol y un.gratis sería una solución ideal para promocionar eventos solidarios gratuitos, entre otras alternativas.╠

■□La empresa Donweb anunció la incorporación de un servicio que ya está revolucionando el mercado de Internet. Se trata de las innovadoras extensiones de dominio denominadas técnicamente TLD (del inglés top-level domain).╠

■□ Este novedoso servicio ofrece la posibilidad de seleccionar el dominio más apropiado para cada empresa, profesional u organización que necesite elegir una opción acorde a sus necesidades y perfil. ╠

■□ Las alternativas para encontrar el punto perfecto son múltiples y sumamente atractivas: .gratis, .bar, .cafe, .party, .delivery, .tech, .taxi, .sexy, .surf, .tattoo, .tienda, .social, .click, .club, .shop, .site. También hay otras como: .website, .shopping, .news, .best, .store, .casa, .fans, .link, .marketing, .pizza, .tours, .viajes, .actor, .auto, .beer, .blog, .io, .design, .email, .futbol, .live, .love o .moda. Además se pueden encontrar .online, .studio, .top, .video, .digital, .fashion, .life, .photo, .world, .movie, .family, .cloud, .diet, .doctor, .energy, .game, .games, .golf, .green, .help, .hosting, .menu, .poker, .promo, .tv, .vip, .agency, .audio, .band, .black, .blackfriday, .casino, .ceo, .date, .dental, .download, .flowers, .gift, .global, .guru, .host, .la, .me, .one, .run, .sale, .sex, .software, .solar, .soy, .tips, .wiki, .zone, .juegos, .adult, .bingo, .bio, .chat, .cool, .dance, .ltda, .plus, .porn, .pub, .red, .ski, .space, .style, .support, .tools, .webcam, .xyz, .yoga, .bike, .miami, .press, .pro.

Desde Don Web explicaron que el dominio más económico es el .click con un precio de 9,90 dólares anuales y de allí en adelante, los costos pueden variar de acuerdo a cada extensión. Entre los preferidos del momento se encuentran .moda a 29,90 dólares anuales y .futbol a 19,90 dólares anuales.

Cómo hacer el trámite

Además, para facilitar el trámite de registro la empresa diseñó una sección de dominios en donweb.com/nuevos-dominios para que los usuarios puedan corroborar la disponibilidad del mismo, elegirlo y adquirirlo de una forma ágil.

Esta herramienta de búsqueda es fundamental en el proceso de adquisición de un dominio en el actual contexto de la web, cada vez más competitiva y saturada de nombres no disponibles.