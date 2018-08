Nuevas detenciones y definición de condenas por corrupción

La Justicia definirá mañana si el ex vicepresidente Amado Boudou es detenido por el caso Ciccone Calcográfica, pero también se resolverá si empresarios y funcionarios son condenados por la tragedia ferroviaria de Once y, además, habrá novedades sobre la confirmación de las penas sobre el ex presidente Carlos Menem y el arrepentido Leonardo Fariña.