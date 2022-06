"Nueva Cotar de la gente" ya tiene su matrícula cooperativa

Tras años de crisis financiera y económica en Cotar, que viene desde hace años pero el último capítulo ocurrió bajo la gestión de Coma SA, los trabajadores se pusieron al hombro la planta y decidieron apostar por la continuidad de la fuente laboral. A principios de mayo se firmó un acuerdo con los ex titulares de la firma para que los trabajadores de Cotar se hagan cargo de la planta y queden pilotear las operaciones. Durante una emblemática asamblea que se realizó el 1º de Mayo en la planta se definió el nombre de la nueva cooperativa, que logró ayer su matrícula del Inaes.

Fabricio Medina, secretario de Desarrollo Territorial y Arraigo de Santa Fe, participó de la entrega de la matrícula y celebró el paso dado. “¡Siempre junto a las cooperativas! Hicimos entrega de una matrícula a la nueva cooperativa Cotar. Felicitamos a sus trabajadores que, a través de la autogestión, siguen con la producción de esa gran marca”, publicó en su cuenta de Twitter.

Cotar se presentó en concurso preventivo de acreedores en el 2000 y, aunque el proceso está cerrado, no está homologado. Tenía al frente hasta hace tres meses a Comas SRL, administradora que no solo no pudo remontar la deuda sino sumó pasivos. Los trabajadores denunciaron que la administradora desapareció y, ante esta situación, se pusieron al frente de la láctea. Unos 130 trabajadores se sumaron todos a la cooperativa.

Tras la firma de acuerdo, que habilitó a los trabajadores de Cotar a hacerse cargo de la planta de la tradicional empresa láctea rosarina, se reanudó la actividad en la planta. Con la puesta en marcha de ese convenio se les concedió a los trabajadores el uso de las instalaciones y la planta por 90 días, un contrato prorrogable por 90 días más.

Cotar debe unos $1.200 millones, unos $540 millones corresponden a pagos pendientes a la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip) y 660 millones, a salarios, proveedores, servicios y clientes. Los trabajadores confían en recibir como parte de pago por sus indemnizaciones la maquinaria y planta y transformar a la tradicional láctea rosarina en una empresa recuperada por sus trabajadores.