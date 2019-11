"No se puede pagar la deuda en las condiciones que está Argentina"

El presidente electo Alberto Fernández advirtió ayer que Argentina no puede "pagar la deuda en las condiciones que está", y adelantó una vez más que deberá afrontar "negociación difícil" con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Paralelamente, el organismo expresó que está dispuesto a dialogar con las nuevas autoridades "cuando le resulte conveniente", al tiempo que no precisó si desembolsará los 5.400 millones de dólares pendientes del préstamo stand by vigente que otorgó a la administración de Mauricio Macri.

"No es un capricho de Alberto Fernández decir lo difícil que es lo que enfrentamos. El mundo debe entender que nosotros no podemos pagar en las condiciones que está la economía argentina. Argentina tiene que volver a producir y exportar para hacer frente a las obligaciones", sostuvo Fernández en una entrevista con el ex presidente ecuatoriano Rafael Correa.

En el marco del programa "Conversando con Correa" y que se emite por la señal rusa RT, Fernández apuntó contra el presidente Mauricio Macri y contra el FMI: "Por el estado en el que estamos tienen culpa Macri y el Fondo, porque le advertimos lo que estaba pasando. Nos han dado 45 mil millones y se fugaron del sistema financiero 40 mil", insistió.

De todas maneras, el presidente electo por el Frente de Todos confía en que podrá "negociar" porque está la voluntad de "pagar".

"Esta deuda fue contraída en un gobierno democrático. Antes eran deudas tomadas en dictadura y también las pagamos. Ahora no tenemos nada para decir porque fue en un gobierno democrático. Pero la comunicad internacional nos entiende y nos van a acompañar", agregó.

Casi al mismo tiempo en que Fernández daba definiciones sobre la deuda, el principal acreedor de Argentina, el FMI, expresaba su predisposición para dialogar con el presidente electo.

En su habitual conferencia de prensa quincenal, el portavoz del organismo, Gerry Rice consideró que "estamos dispuestos a trabajar con la nueva administración cuando le resulte conveniente y eso no depende de condiciones previas, durante el período de transición. No tengo fecha de misión planificada en este momento".

Rice no precisó si el organismo va a desembolsar los 5.400 millones de dólares pendientes del tramo del crédito stand by vigente. Consultado sobre si las negociaciones con el FMI deberían ser previas al reperfilamiento de la deuda con acreedores privados o sobre una posible quita, Rice señaló: "Como sucede con todos los países, la decisión de reestructurar la deuda depende totalmente del país miembro, en consulta con sus asesores jurídicos y financieros. Nuestro papel es evaluar si la deuda es sostenible de acuerdo con nuestras políticas de acceso excepcional".

En tanto, Fernández lamentó que "en los últimos años América latina se fue desintegrando", llamó a la "unidad" como defensa "de los excesos que puede conllevar la globalización" y aseguró que trabajará para "reconstruir la Unasur".

Para Fernández, en América latina, y en Argentina en particular, se debate entre "una sociedad que quiere crecer y una sociedad que se conforma con el status quo logrado. Es un sector que necesita que nada cambie".