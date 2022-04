“No hay mejor forma de mejorar la distribución de la riqueza que bajar la desocupación , y la tasa de desempleo está en el mínimo desde 2015”. Cecilia Todesca Bocco , secretaria de Relaciones Económicas Internacionales, es una de las referentes del área económica del gobierno nacional. Ex vicejefa de Gabinete, estuvo el sábado pasado en la jornada de pensamiento organizada por "La Corriente Nacional de la Militancia" que lidera Agustín Rossi, en el Mercado del Patio. En ese marco, accedió a una breve entrevista con La Capital, durante la cual admitió que la lucha contra la inflación es el desafío más surgente que debe afrontar el Ejecutivo, pero defendió los resultados de la política económica y los sólidos números de crecimiento que la acompañan. También, el aporte a las grandes fortunas y el proyecto del Senado para facilitar la recuperación de los fondos no declarados que fueron fugados al exterior. “No se puede identificar ni una sola política del gobierno nacional que vaya en contra de la producción y el empleo”, aseveró.

_En 2022 vamos a crecer. Habrá que ver cuál termina siendo el impacto de la guerra en Ucrania, que está afectando distintas variables, pero la Argentina va a crecer entre 4% y 5%. Hace mucho que no crecemos durante dos años seguidos. Y tenemos muchos proyectos que van a impulsar la inversión, las exportaciones y el consumo, a partir de la agregación de valor en todo la cadena y metiéndole ciencia y tecnología a todo lo que hacemos. El 2022 va a ser un buen año. Ciertamente vamos a tener que lidiar con la inflación, tenemos este shock de precios internacionales que nos pega muy duro. Pero vamos a crecer y eso es lo importante.

_La escalada de la inflación de los últimos meses se convirtió en el mayor problema a resolver. ¿Qué herramientas piensa utilizar el gobierno para frenarla?

_Somos totalmente conscientes del problemas de la inflación. El gobierno va tomando las medidas que tiene a su alcance y tiene que poner sobre la mesa las discusiones necesarias para seguir tomando todas las medidas que hagan falta. Tenemos que saber que una parte de esto es inflación importada y que, cuando pase el shock generado a nivel internacional, es lógico que vaya disminuyendo. Mientras tanto, tenemos que seguir adelante con nuestros objetivos de producción y trabajo, porque la inflación en Argentina se dispara, sin shock de precios internacionales, cuando nos quedamos sin dólares. Cuando crecemos muy rápido nos quedamos sin dólares. La única forma de resolver la inflación es resolver este problema de agotamiento de dólares que se presenta en momento de crecimiento. Hay sectores en Argentina que pueden dar el salto exportador, pero no va a servir si no le ponemos valor agregado. Hay que meterle ciencia y tecnología a toda la cadena productiva. Somos totalmente conscientes de lo que falta por hacer y tenemos que ir por más. Pero no se puede hacer de cualquier manera. No sirve tirar plata desde el helicóptero. En 2021 todos los indicadores fueron positivos. No hay mejor distribución de la riqueza que bajar la desocupación, y la tasa de desempleo está en el mínimo desde 2015.

_¿Este gobierno tiene mejores indicadores económicos que relato?

_Sí, se nos complica un poco el relato, pero yo tengo mucha confianza en la gente, porque la gente sabe cómo vive. Sabe los problemas que tiene y también los que se le van resolviendo. Tengamos confianza en la gente. No se puede identificar ni una sola política del gobierno nacional que vaya en contra de la producción y el empleo.

_¿Qué opina del proyecto presentado en el Senado para pagar la deuda con el Fondo a partir de la recuperación de los dólares fugados?

_Es un muy buen proyecto. Igual que el proyecto que presentó el bloque del FdT, y se aprobó, para crear el aporte a las grandes fortunas durante la pandemia. Por supuesto que hay que distribuir el ingreso. ¿Y eso qué significa? Que los que más tienen deben aportar un poco más. Y no me parece que nadie tenga que escandalizarse por eso. Argentina es uno los pocos países que aprobó una ley por la cual las personas más adineradas del país hicieron un aporte solidario. Y la mayoría aportó y no dijo ni "mu". La sociedad argentina es más solidaria de lo que se dice.