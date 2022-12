"No hay manera de ganar las elecciones si no recomponemos ingresos"

_Nacimos en 2012. En ese segundo gobierno de Cristina que ya muchos miraban de reojo porque fue el del conflicto. El de las estatizaciones como YPF, los controles cambiarios. Y ahí salimos a explicar cuáles eran las batallas económicas que había que dar para que la estructura económica argentina se transformara. La economía argentina bajo condiciones reales de presión y temperatura es la de 2012 a 2015. Porque en otras etapas, todavía no aparecían los problemas estructurales que normalmente tiene. Ya durante el gobierno de Macri nos hicimos más conocidos por hacer los informes que develaban lo que estaba pasando, desde el observatorio de despidos y suspensiones que pusimos en marcha en los primeros meses de 2016. Ahora estamos en la etapa en la que muchos somos parte de la gestión pero decidimos que Cepa siguiera produciendo contenidos. Lo que le falta a nuestro debate público es información en serio. Para que la gente decida. En el mundo empresarial hay una decisión de acompañar determinados proyectos más allá de cómo le va a la empresa, como se ve en el informe que presentamos sobre el desfase entre los resultados de la encuesta de expectativas de Idea y la realidad. Pero también hay muchos empresarios que quizás están mal informados, asesorados por esos grandes centros de economía de derecha, que les dicen que les va a ir mejor con otras políticas. Y no pasa. Los economistas heterodoxos hemos perdido mucho terreno y hay una tarea que emprender. Es realmente paradójico que, con la actual expansión económica, no podamos traccionar hacia una mirada que entienda que este es el modelo que funciona. Incluso con estos niveles de inflación, el consumo no se ha ralentizado y las empresas siguen ganando plata.

_¿La crisis política de mitad de año, la corrida cambiaria y la inflación no terminaron de afectar a la economía real?

_Los balances que vemos en el banco indican que les va muy bien a empresas grandes, medianas y chicas. No quita esto la gravedad de la inflación, el dato más saliente en términos negativos. Así y todo, hasta ahora la economía no dejó de crecer, aunque es probable que se empiece a sentir si no aparecen algunas estrategias de recomposición de ingresos. Desde el Cepa sostenemos la propuesta a favor que se decrete un aumento de suma fija. Entendemos que es la herramienta que permite subir los pisos salariales, pensando en los que ganan entre $ 100 mil y $ 150 mil. Muchas categorías iniciales están en esos valores, aunque parezca increíble. La suma fija es una mejora de salarios generalizada. Y es posible instrumentarla por la mejora de productividad y la mejora de los balances. Se hizo en 2020 con buenos resultados. Una suba de salarios es absolutamente necesaria. La pérdida de poder adquisitivo se acumula. En el gobierno del Frente de Todos no hay recuperación salarial. Se frenó la caída por el tobogán que experimentó durante el gobierno de Macri y que continuó en la pandemia, cuando se decidió priorizar el cuidado del empleo. Pero muchos trabajadores y trabajadoras que votan el año que viene sienten en su bolsillo que hace siete años que pierden.

_¿Es posible moderar la inflación con esta dinámica de puja distributiva dónde hay empresas que muestran ganancias extraordinarias, suben los precios e impulsan corridas cambiarias?

_ Hay una frase que ayuda a resumir las ideas sobre el tema inflación: sin la macro no se puede pero con la macro no alcanza. La macro debe tender a ordenarse porque si tenés saltos cambiarios y tarifazos, descontrol en los agregados monetarios, es difícil frenar la inflación. Pero la macro ahora está bastante ordenada. A septiembre, el tipo de cambio venía devaluándose al 44%, contra 66% inflación. El contado con liquidación y el blue tampoco subieron tanto como para que haya remarcación al 6%. Las tarifas, a excepción del último mes, no se movieron al ritmo de 66% de inflación. Los salarios están atrás. Entonces, el desorden inflacionario se explica más por una inercia que va remarcando al 6%. La idea es que vaya bajando cada bimestre. Por eso también tenés que hacer acuerdos de precios. Se empezó tarde con esto y perdimos mucho tiempo diciendo que los grupos económicos no tenían la culpa de la inflación sino que era la macro. Esa negación llevó a que se desmadrara.

julia2.jpg Strada estuvo en Rosario para el cierre del primer año académico de la Diplomatura de Cepa y la UNR.

_En materia política y económica hubo dos etapas muy marcadas en 2022.

_La salida de Martín Guzmán fue muy problemática para le economía. No fue una renuncia más. Fue intempestiva, en un momento en el que había corrida contra títulos. Salió cara. Reivindico a Silvina Batakis,que agarró la papa caliente cuando muchos dijeron que no. Y tomó las decisiones drásticas que debía tomar el gobierno. Luego Massa le otorgò más volumen político al Ministerio de Economía, que se terminó transformando en la cartera que podía hacer que salieran a flote todas las políticas del gobierno, no sólo las económicas. Y se sorteó la corrida cambiaria. Es una segunda etapa. En la primera veníamos con objetivos macro. El primer punto bisagra es el acuerdo con el Fondo, que abrió aguas sobre cómo entendíamos un plan económico. Como Cepa siempre consideramos que el acuerdo nos iba a poner de rodillas más temprano o tarde. Va a ocurrir. No vamos a poder pagar y vamos a tener que renegociar en algún momento. Y además creo que no se le dijo a la sociedad todo lo que se le podía haber dicho sobre en qué consistía el acuerdo, por qué habíamos llegado a ese lugar y por qué en última instancia, si había acordar, había que hacerlo en determinadas condiciones. Hoy el acuerdo con el FMI aparece como patrimonio del Frente de Todos cuando no lo es.

_Y el momento de renegociación con el FMI, ¿lo ves más temprano o más tarde?

_Las revisiones hasta ahora vienen bien. La de diciembre con el dólar soja II se podría pasar. El año que viene el principal problema es la deuda en pesos. Hay que ver cómo se resuelve. Pero cuando digo que habrá que sentarse en algún momento a renegociar no es sólo por el riesgo de incumplimiento. El FMI nos dio un período de gracia y para 2025 y 2026 se empiezan a acumularlos vencimientos con el Fondo y con los privados. Y con los privados se puede rolear pero con el Fondo te tenés que sentar a negociar. Por otro lado, el acuerdo con el Fondo es que nos dan la plata que le tenemos que pagar a ellos. Pero después quedan los u$s 45 mil millones, que lo tenemos que cancelar entre 2024 y 2034. Tenemos que juntar esa plata. Y ahora estamos juntando dólares para no tener una corrida, sin tener que pagar ahora esos vencimientos fuertes. Nunca le contó a la población cómo funciona el acuerdo con el Fondo. Hay una responsabilidad y hay que tomarla. Y es por la deuda que tomó Macri.

_¿Cómo creés que se puede resolver el problema de la deuda en pesos?

_En un año electoral es difícil para el Tesoro colocar títulos que venzan más allá de las elecciones. El Estado tiene que rolea y para eso necesitamos que la oposición no juegue en contra. Cuando arrancó la corrida, primero dijeron que el Tesoro no iba a pagar, lo cual es mentira. Y luego que si ellos iban a ganar las elecciones iban a reperfilar. Estamos ante un desafío, que es el más importante que tiene Massa.

_¿Cómo ves el 2023?

_Será muy complicado y habrá que explicar mucho. Los tres temas que tocamos, el FMI, la falta de dólares y la deuda pesos son temas ajenos a la vida cotidiana de la gente. Como Frente de Todos también tenemos que tener una estrategia de recomposición de ingresos. No hay manera de ganar las elecciones si no recomponemos ingresos y la gente vive mejor. Es un año crítico para la Argentina, porque tenemos la posibilidad de revalidar un rumbo o volver para atrás. Y si volvemos para atrás no sé si volvemos a recuperar lo perdido.