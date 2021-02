“Lo más importante fue la excelente predisposición de todos para abordar un problema tan importante como es la accesibilidad de la población a los alimentos. Hubo acuerdo en explorar todas las posibilidades que permitan que la población pueda acceder a alimentos de manera accesible”, sostuvo el ministro de Agricultura de la Nación.

El primer mandatario estuvo acompañado por el ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, Luis Basterra; el canciller Felipe Solá; el secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Béliz, y la vicejefa de Gabinete, Cecilia Todesca Bocco. Por el sector agropecuario, participaron los titulares de Coninagro, Carlos Iannizzotto; de Federación Agraria Argentina, Carlos Achetoni; de Confederaciones Rurales Argentinas, Jorge Chemes; y de la Sociedad Rural Argentina, Daniel Pelegrina, acompañados por los vicepresidentes de cada entidad.

La reunión había sido agendada por la Presidencia luego de que las entidades del campo le solicitaran debatir propuestas sobre cómo estimular la producción y reducir costos que afectan su precio en góndola, y manifestar personalmente su rechazo ante un posible aumento de retenciones o la aplicación de cupos a la exportación de productos primarios.

La reacción del sector se produjo luego de que Fernández planteara la posibilidad de aplicar tales medidas para evitar un traslado al consumidor del aumento del precio internacional de productos como la carne, el maíz y el trigo para, así, “garantizarle a los argentinos que tengan la comida que necesitan a precios razonables”.

En ese sentido, Fernández aclaró esta semana que no está “contra el campo”, sino enfocado en una recuperación del salario “en términos reales” después de una pérdida que, en los últimos cuatro años, “fue del 20%”.

“Lo que tienen que entender los productores es que los pastos no están dolarizados. La producción del maíz no está dolarizada. No pueden trasladar a la mesa de los argentinos los precios internacionales porque no producen a precios internacionales”, señaló el presidente durante un reportaje.

Durante el encuentro, el jefe de Estado dijo que esos dichos de los últimos días fueron “interpretados de una forma” y ratificó su “voluntad de diálogo para resolver el problema”, además de ratificar que no implementará medidas como subas en retenciones o cupos para la exportación, aclaró el ministro Basterra a la prensa.

Inflación

El presidente, quien abordó con “preocupación el tema del maíz y el trigo”, les pidió a los ruralistas que “entre todos se encuentre la posibilidad de que los precios no se distorsionen o generen inflación y que no repercutan sobre el conjunto de la sociedad argentina”, apuntó el titular de la cartera agraria.

Luego del encuentro, que se extendió durante una hora y media en el despacho presidencial, los integrantes de la Mesa de Enlace coincidieron en que el presidente “no va a aumentar la retenciones” y que se acordó “continuar y profundizar el espacio de diálogo” sumando a otros actores en la mesa, según precisó Achetoni, en un contacto con la prensa.

El titular de Federación Agraria, dijo además que ese ámbito de trabajo servirá para analizar las “distintas situaciones y las preocupaciones del Gobierno, que son las nuestras, y que se pueda seguir diagramando una mayor producción, generación de empleo y de divisas para el país”.

“Quedan conversaciones de por medio para trabajar con toda la cadena, corregir distorsiones. Le explicamos claramente que el sector productivo tiene un componente mínimo en la composición del precio de góndola”, sostuvo Achetoni. Como parte de las conversaciones, la Sociedad Rural se sumará al Consejo Agroindustrial.

Salarios

La reunión del mandatario con los ruralistas se da también en momentos en que el gobierno nacional comenzó una instancia de diálogo con sectores empresariales y sindicales en procura de alcanzar acuerdos que tengan como premisa lograr la mejora real de los salarios por sobre los precios.

Desde Tucumán, Fernández volvió a referirse el martes sobre el “cuidado a los consumidores” a partir de “garantizar que los precios internacionales no se vuelvan en desmedro de los argentinos”.

Derrumbe en Chicago

El precio de la soja se desplomó en el mercado de Chicago más de u$s 17 y se ubicó por debajo de los u$s 500 la tonelada, tras una fuerte toma de ganancias por parte de los fondos especulativos, luego de que los precios alcanzaran en el récord en seis años. Los cereales también tuvieron marcados recortes en sus cotizaciones. El contrato de soja mayo cerró a u$s 497,51 la tonelada. El el maíz descendió u$s 8,56, hasta u$s 210,48 la tonelada, y el trigo cayó u$s 5,14, hasta u$s 233,51 la tonelada.