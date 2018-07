"No contribuye para nada a la construcción política"

El senador del PRO Ernesto Martínez advirtió ayer que "a la hora de la construcción" política Elisa Carrió "no contribuye para nada", y agregó: "Con el paso del tiempo Carrió no llegará a ser ni un recuerdo". También dijo que la líder de la CC "es elenco estable de determinados programas" de TV.

El senador advirtió que "el día en que el periodismo deje de hablar de Carrió no va a tener ninguna importancia". Además, sostuvo que Lilita no "tiene relevancia electoral" y que "a la hora de la construcción no contribuye para nada". "No hay ningún aporte serio", lamentó Martínez, e ironizó: "Carrió habla con Dios, no con Macri: si llegar a hablar con Macri, es un paso intermedio".

"Carrió es parte del elenco estable de determinados programas" de televisión, insistió, al tiempo que minimizó su participación en la alianza Cambiemos.