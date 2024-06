No afloja la tormenta: cayeron bonos, subió el blue y el BCRA volvió a perder reservas

Al mismo tiempo, las dificultades para engrosar las reservas en un contexto de crecientes desafíos en materia de vencimientos de deuda, encendieron el alerta en el mercado de bonos, en el que comenzó un proceso de liquidación. En junio y julio el BCRA tiene una deadline importante en el vencimiento de la deuda tomada con China, por u$s 5 mil millones. Lo normal sería renovarlo pero la agresiva política de Milei para con ese país lo pone frente a la necesidad de tener que afrontar el pago con reservas.

En este contexto, la sucesión de días con ventas por parte del Banco Central (en los últimos tres hábiles vendió más de u$s 200 millones) eleva el nerviosismo.

Tras rebotar el lunes, las acciones argentinas y los bonos en dólares retomaron la senda bajista de las últimas semanas. El S&P Merval de la Bolsa porteña perdió 2,1%. Los bonos soberanos cayeron hasta 3,1%, liderados por el Global 2038 y el riesgo país trepó a 1.511 puntos básicos, según la medición de JP Morgan.

El dólar blue saltó $ 15 y cerró a $ 1.295 para la venta en la city porteña. En Rosario superó la barrera de los $ 1.300 y llegó a $ 1.308. La brecha con el oficial se ubicó en el 43,5%. Lleva cuatro subas semanales. El MEP cotizó a $ 1.273,90 y la brecha con el oficial ascendió al 41,2%. El Contado con Liquidación (CCL) operó a $ 1.305,54 y el spread fue del 44,7%.

El Banco Central terminó su intervención en el mercado de cambios con un saldo negativo de u$s 31 millones. Desde el viernes pasado perdió casi u$s 70 millones. En tanto, las reservas de la autoridad monetaria cayeron más de u$s 200 millones en los últimos tres días hábiles y los activos internacionales del BCRA se posicionaron en u$s 29.210 millones.

El lunes los agroexportadores ingresaron al mercado oficial apenas u$s 63 millones, un número considerablemente bajo que refleja la demora en la liquidación de exportaciones.

En el gobierno confían en que estos números mejoren en junio, ya que las cosechas de soja y maíz tomaron ritmo en las últimas semanas. De hecho, las compras acumuladas durante mayo llegaron a 5,7 millones de toneladas por soja, el avance mensual más importante en cinco años. Entre contratos con precio hecho y fijaciones se fijaron precios a 6,2 millones de toneladas. Confían en que en juntio se vuelquen entre u$s 4 mil millones y u$s 5 mil millones.

Pero la especulación cambiara, las dificultades para trasladar el precio del dólar blend a las operaciones a futuro y la propia suba de precios internacionales, que estimula la retención, demoran la liquidación. También el pago de compromisos y la definició del costo de los alquileres.

Por las dudas, el ministro de Economía, Luis Caputo, confirmó que el directorio del FMI analizará esta semana la última revisión de la Argentina y ratificó que se comienza a negociar un nuevo programa que significará más fondos. “Llevará un tiempo pero hay que acordarlo y eventualmente con ese nuevo programa llegue nueva plata”, dijo en un evento organizado por la Fundación Libertad y Progreso.

Poco antes, descartó rumores sobre una posible devaluación en el marco de la baja del impuesto País: “Ante los infundados rumores, aclaramos con Santiago Bausili, que en caso que se apruebe la ley Bases, la baja del impuesto país no viene asociada a ninguna devaluación”, dijo.

En medio de una baja de los mercados, el titular de la cartera económica anunció que retrotraerá la alícuota del impuesto País desde el 17,5% al 7,5% cuando se apruebe la ley Bases, una decisión que bajaría el costo de las importaciones pero podría afectar negativamente a la producción nacional y a la recaudación. La tasa sería igual a la que estaba vigente en diciembre de 2023.