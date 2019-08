Nieto: "El desafío es estabilizar el valor del dólar"

El desafío es estabilizar el dólar, si no el país puede entrar en la espiral de la hiperinflación. Cristian Nieto, economista del Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz (Ceso), se mostró alarmado por la dinámica de aumento de precios que se registró en los últimos días y apuntó que cuando eso ocurre y el dólar no tiene freno, el proceso de hiperinflación está a las puertas.

Con la corrida cambiaria de estos días Argentina se devaluó casi 40%, a los comercios están llegando nuevas listas con aumentos de precios de entre un 15 y 30%. El gobierno prometió $ 2.000 ó $ 4000 de pagos extra pero para Nieto “la gente sabe que estas medidas electorales no son un paliativo en serio”.

“Hay que tratar de que el salario no pierda poder adquisitivo a través de las paritarias, no con dádivas”, enfatizó. Y consideró que esta decisión tiene que venir “con políticas activas para que las empresas puedan vender y producir más”. Porque “si das paritaria pero las empresas no están produciendo es manta corta”. Por, eso “hay que recomponer el acceso al financiamiento para cubrir capital de trabajo”.

El economista consideró necesario subsidiar la tasa de interés para los sectores productivos “mientras se estabiliza la economía y se despeja la inestabilidad del dólar”. Bajar la tasa a nivel general llevaría a que el ahorrista se vuelve de forma exclusiva a la compra de dólares.

“Tenemos el riesgo de que si no estabilizamos al dólar podemos entrar en una hiperinflación. Podría quedar en $ 57 ó $ 58, de hecho se venía acomodando para un nuevo piso”, dijo. Y alertó: “Las híper empiezan a darse con dinámicas muy aceitadas de aumento de precios y si el dólar llega a saltar a 65% ó 70% hay otra espiral de aumentos en dos semanas”.

Nieto apuntó que “el resultado del domingo mostró que el presidente Macri fue castigado por el electorado de manera muy fuerte, por amplio margen, por su mala gestión en materia económica”.

El economista señaló que Macri “desordenó la vida a la mayoría de la vida de los argentinos, de los trabajadores en relación de dependencia, pymes, comercio y hasta las grandes empresas” y recordó que muchos trabajadores lo votaron en 2015, como castigo a Cristina Fernández, porque pagaban impuesto a las ganancias.

“Sin dudas las necesidades económicas hoy son muy profundas, aumento de la pobreza, caída de venta de leche, caída de ventas de cualquier bien, cierre de empresas. Cuestiones para el electorado fundamentales”, reflexionó.

Para Nieto, el resultado de las Paso sorprendió al sector financiero, a los agentes de Bolsa, los fondos comunes de inversión y las casas de cambio, “que tienen sus intereses como cualquier sector”.

“Macri le hablaba a los mercados y al sector internacional, no entendía que fue castigado por los argentinos, no por un fondo común de inversión”, explicó y describió que por ese desprecio recibió el enojo de “los argentinos a pie”.

Sin embargo, agregó, “los mercados financieros tienen mucha visibilidad cuando se expresan, algo que no lo tiene el sindicalismo cuando toma las calles o los sectores populares con ollas populares”.

“Ahora, ante un presidente que vino a cuidar sus interés pero tiene casi nula posibilidad de reelección, deciden desarmar sus posiciones e irse del país”, explicó.

