Neumáticos: el sector agrícola podría importar la totalidad de cubiertas si no hay acuerdo

La Cámara Argentina de Fabricantes de Maquinaria Agrícola (Cafma) advirtió que si no se soluciona el conflicto gremial en la industria local de neumáticos "lamentablemente" deberán importar la totalidad de cubiertas que necesita ese sector para comercializar esos bienes. En la actualidad, este sector importa el 80% , mientras que el 20% restante lo suple con la industria nacional a partir de un acuerdo con el gobierno.

En declaraciones al programa "El primero de la mañana" , de LT8, el representante de Cafma, Eduardo Borri, comentó que, por el momento, el conflicto desatado en los productores de neumáticos locales "no afectó tanto como la industria automotriz porque la mayoría de los fabricantes tomó recaudos cuando se generó un principio de conflicto hace seis meses".

No obstante, apuntó: "En acuerdo con el gobierno nacional decidimos no importar la totalidad de neumáticos, pero hay un 80% que son especiales y debemos importarlos. Nuestra preocupación es que si ese 20% nacional no está, lamentablemente vamos a tener que sustituir la fabricación nacional".

"Es una pena y por eso esperamos que la sensatez se ponga sobre la mesa en estas negociaciones", lamentó.

Caída en las ventas

Por otra parte, Borri comentó que agosto fue un mes que les "dio vuelta la cara" porque el sector venía creciendo a razón del 20% anual. "Tomamos un 40% de personal, es decir entre 5 mil y 6 mil empleados por año, pero diferentes conflictos hicieron que las ventas cayeran entre un 30% y 50%", consignó.

En ese sentido, puntualizó: "Si no tenemos una buena línea de financiamiento este sector no vende, porque nadie compra una sembradora o cosechadora, que cuestan entre U$S200 mil y U$S400 mil con dinero de contado. Este dólar soja fomenta otro tipo de cosas, pero no la compra de maquinaria agrícola".