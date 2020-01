Negociación dura del Nación con Vicentín

El Banco Nación instó a la agroexportadora Vicentín Saic a vender activos para saldar la deuda de casi u$s 900 millones que tiene con acreedores comerciales y financieros, como condición previa a la reestructuración del pasivo que tiene con esa entidad.

Vicentín le debe $ 18.400 millones al Banco Nación, producto de un crédito que se tomó originalmente durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner pero fue ampliado durante la administración de Mauricio Macri.

Según informó la agencia norteamericana Bloomberg, la nueva conducción del Banco Nación se opone a reestructurar la deuda y reclama que la compañía agrícola debe vender activos para pagar sus obligaciones. La cerealera, una de las principales del país, suspendió pagos a principios de diciembre, argumentando una situación de "estrés financiero".

Además de proveedores de mercadería, que tienen acreencias por u$s 350 millones, la firma debe a bancos extranjeros y nacionales. El Nación es uno de los principales prestamistas. La nueva línea del banco no sólo se mostró dura frente a una reestructuración sino que deslizó que investiga la decisión de la administración anterior de otorgar un préstamo no garantizado de $ 300 millones, que habría sido aprobado sin cumplir con todos los pasos previos que debe recorrer el expediente.

Vicentín recaudó algo de dinero el mes pasado al vender una participación del 16,7 por ciento en Renova, propietario de la mayor planta de trituración de soja de Argentina, a su socio Glencore Plc, el mayor comerciante de productos básicos del mundo, por un precio no revelado. Glencore, con sede en Baar, Suiza, ahora tiene el 66,7 por ciento de Renova y Vicentin se queda con el resto.

La firma enfrenta demandas arbitrales en la Bolsa de Rosario por la suspensión de pagos a proveedores de mercadería.

Por otra parte, la firma no canceló una deuda de $ 184 millones que tenía con el correacopio BLD, que también defaulteó el año pasado.