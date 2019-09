Nación recomprará Letes a las provincias

El gobierno nacional recomprará las letras de corto plazo que adquirieron las provincias y que quedaron atrapadas en el default parcial declarado a principios de agosto. Están en juego algo más de u$s 1.200 millones en Letes y Lecaps. Santa Fe quedó "atrapada" por u$s 20 millones, aunque hay distritos más comprometidos, como Buenos Aires, que tienen hasta u$s 500 millones en esos papeles. El ministro de Hacienda de la Nación, Hernán Lacunza, lanzó un programa para canjearles esos títulos por liquidez para pagar salarios y deudas.

A través de la resolución 731, Hacienda creó el Programa de Asistencia para la Recomposición Financiera. Servirá para asistir financieramente a las provincias, contra la cesión de los títulos de deuda pública nacional de corto plazo, que se encuentren registrados al 31 de julio de 2019.

El 28 de agosto el gobierno nacional dispuso la postergación de las obligaciones de pago correspondientes a los títulos representativos de deuda pública nacional de corto plazo. En ese caso, al vencimiento, sólo se paga el 15 por ciento, otro 25 por ciento se paga a tres meses y el resto a seis meses.

Ese default parcial dejó atrapadas a más de una decena de provincias que habían comprado Letes y Lecaps como inversiones de corto plazo. En algunos casos de Santa Fe, esas operaciones servían para "calzar" vencimientos de su propia deuda en dólares. Precisamente, el gobierno de Miguel Lifschitz afrontó recientemente un vencimiento por u$s 9 millones comprando divisas con pesos de la recaudación, cuando tenía u$s 20 millones en letras que vencían al mismo tiempo.

Hay casos peores. Entre Letes y Lecaps, la provincia de Buenos Aires quedó con u$s 500 millones, San Juan con u$s 234 millones, Mendoza con u$s 205 millones y Capital Federal con u$s 123 millones. Nación podrá entregar dólares por las letras, si la operación está justificada.