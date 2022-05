"Musk es otro rico que se queda con un medio de comunicación"

_¿Qué busca Musk con esta compra, teniendo en cuenta que Twitter va perdiendo terreno?

_El siempre fue un fanático de Twitter y dijo que la considera como la plaza en la cual se discuten los temas relevantes para el conjunto de la humanidad. Es una exageración. Twitter es una red social que dio más pérdidas que ganancias. Tiene unos 400 mil usuarios, muchos menos que Facebook que tiene 3 mil millones, más de un tercio de la población global. Entonces, decir que esa red es la plaza pública donde se dirime el destino de la humanidad y donde se pone en juego la democracia, es una desmesura, una exageración, de las que le gustan a Musk. Con todo el respeto que merece porque hizo empresas de la nada, como Pay Pal, SpaceX, Tesla, y tiene varias muy ambiciosas y delirantes. En la economía real también fue exitoso ya que los autos de Tesla funcionan. Pero ahora se mete en una red social que es un negocio totalmente distinto, con otro tipo de complejidad que no es meramente tecnológica sino social, algo que muchas veces los que vienen de la tecnología no entienden y se dan la cabeza contra la pared. Le pasó a Mark Zuckerberg.

_¿Un caso podría ser su pretensión de que Twitter sea el ágora de la libertad de expresión total?

_El se declaró como un absolutista de la libertad de expresión, con lo cual se refiere a una mirada tecnológica sobre la sociedad que muchas veces es binaria: todo o nada. Lo que quiere son soluciones técnicas que resuelvan todo de una manera muy fácil y en el mundo social, de las comunicaciones, las cosas no son así. Ya Zuckerberg lo quiso hacer y dijo que estaba por la libertad de expresión total, lo que en realidad le permitía ahorrar mucho dinero en moderadores para estar viendo que se publicaba y qué no. Después de eso hubo casos como los de Cambridge Analytica (Ndr: la empresa de minería de datos que los utilizó para direccionar campañas políticas entre ellas las de Donal Trump y la de Mauricio Macri), o la toma del Capitolio, la injerencia rusa, sólo por mencionar lo que pasó en Estados Unidos, que fue lo que generó más revuelo. Pero en el resto del mundo, a través de distintas filtraciones, se detectaron campañas muy fuertes que terminaron con masacres como en Myanmar, con el genocidio rohinyá donde varios miles de personas fueron apuntadas por las redes sociales incrementando el odio racial y religioso preexistentes. Con lo cual, esta idea simplista de todo o nada no responde a cómo funcionan las redes sociales. De hecho, Musk ya está planteando cuáles van a ser las medidas que va a tomar. Una de ellas es terminar con los bots lo cual implicaría que todos nos identifiquemos realmente en la red social. Esto representa un gran problema para los que tuitean desde regímenes totalitarios y ponen en riesgo su vida si identifican.

_¿Esto trae alguna consecuencia importante en lo que es la concentración de las redes sociales o de estas plataformas?

_Es otro rico que se queda con un medio de comunicación. Esto es algo ya tradicional desde los zares de la industria del siglo pasado. Jeff Bezos se quedó con The Washington Post. En este caso lo que hace Twitter es transformarse en un medio de comunicación, y es un brazo de una estructura corporativa mucho mas grande. Seguramente no pueda permanecer neutral a la hora de promocionar un negocio o jugársela en apoyar un determinado régimen que tiene intereses con ellos. Para mí se mete en un «chiquero». Es más fácil llevar una tripulación humana a Marte que lograr que una red social funcione tan bien como Musk se propone. Esa mirada simplista es muy común entre la gente de la tecnología que está muy desconectada del mundo real, y ve los problemas en términos tecnológicos y binarios.

_¿Musk es realmente un emprendedor que empezó de la nada?

_Es realmente un “self made man” (un hombre que se hizo a sí mismo). Nació en Sudáfrica, se fue a Canadá con la madre, estudió física y economía. Con su hermano desarrolló una primera empresa en la web en 1995, en el momento en que se inflaba la burbuja que terminó estallando en 2001. Ahí vendió esa empresa en 307 millones de dólares que le sirvieron para financiar PayPal que es como una antecesora de las fintech. Luego la vendió también en 1.500 millones de dólares, una cifra que le permitió dar inicio a SpaceX que es una proveedora de servicios del espacio, y ahí empezó a conseguir contratos con la Nasa, luego vino Tesla. Es un personaje muy inestable psíquicamente y eso se vio en distintos momentos. En una entrevista hace un par de años dijo que de golpe siente como si se apagara. Esa inestabilidad supo canalizarla en una obsesión con el trabajo. Los personajes extremos tienen esas dos caras. Lo que sí creo es que se ha transformado en una especie de ícono de esta sociedad, no tanto por lo que él hace sino por lo que la sociedad necesita de él. Es ultramillonario en una sociedad que se supone meritocrática y como tiene mucho dinero es un genio y, a la vez, es un genio porque tiene mucho dinero. Se transforma en un argumento tautológico. Este ciclo de gurúes de la tecnología a los que se les pregunta sobre todo se inicia con Steve Jobs, se profundiza con Bill Gates y ahora sigue con Musk. El opina de todo pero, en realidad tiene intereses.

_La tecnología dio nacimiento a una nueva generación de ricos incluso con fortunas superiores a los de la industria tradicional

_Esto tiene que ver con la lógica financiera de este momento, donde la promesa del negocio es lo que mantiene altas las expectativas y hace subir las acciones muy por encima de lo real. Eso es lo que le pasó a Facebook, que sigue 30% abajo en el valor de sus acciones desde que declaró las ganancias la última vez, simplemente porque se supo que bajó en medio millón la cantidad de usuarios, una cifra irrisoria para la cantidad que tiene. Así, las acciones se inflan mucho y las fortunas personales de estos personajes se inflan también, y luego caen.

_¿Esto forma parte de una nueva burbuja y existe el peligro de que se corte y genere un gran problema?

_El otro día leía un artículo de The New York Times que hacía una reseña acerca de todos los momentos en que se dijo que la burbuja iba a estallar y no lo hizo. Ese es un dato importante. Lo que ocurre es que empieza a entrar en juego un escenario de exceso de capitales que no encuentran destino. Las famosas crisis de sobreacumulación del capital. El éxito del negocio hace que se acumule más dinero y se haga necesario encontrar nuevos espacios de inversión y no hay tanto con los márgenes de ganancia que esperan estas empresas. Entonces mantener infladas las burbujas sigue siendo un buen negocio. Por ejemplo, Uber da pérdidas hace 13 años y sin embargo sus acciones no caen porque la expectativa es venderlas sin perder dinero. Vos, como inversor, aunque la empresa esté en duda sobre sus ganancias, la sostenés con la llegada de nuevos capitales, que muchas veces se van perdiendo con la expectativa del gran negocio. Mientras haya suficientemente gente que siga creyendo que ese negocio va a dar plata, es posible. En realidad hay negocios que sí dan muchísima plata, como Facebook, Google o Amazon. Entonces la apuesta es perder plata en algún momento y apostar a pegar el pleno en la ruleta. En ese nivel de riegos se manejan. Eso tiene que ver con una lógica financiera que excede ampliamente lo tecnológico.