Moyano: "No le veo salida a este gobierno"

Hugo Moyano, líder de Camioneros y duro opositor a la gestión de Mauricio Macri, aseguró ayer que "la gente va a reaccionar".

"No le veo salida al gobierno", afirmó Moyano, tras lo cual disparó con Mauricio Macri: "Este presidente es un instrumento de poder dominante, no fue elegido para tomar decisiones. No tiene capacidad política para estar al frente de un país y por eso ocurre lo que está ocurriendo".

"No me sorprende lo que es está ocurriendo en el país, porque lo advertí antes. El tema económico es insostenible, la estamos pasando muy mal", prosiguió Moyano.

También sentó posición frente al final del Ministerio de Trabajo nacional: "Es un paso más para avanzar contra los derechos de los trabajadores y llevarnos al preperonismo. Aunque estemos en cana, seguiremos peleando por los derechos de los trabajadores, que los dirigentes lo tengan bien en claro".