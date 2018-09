Moyano: "Macri está incómodo y tiene ganas de rajarse"

El líder histórico del gremio de Camioneros, Hugo Moyano, criticó ayer en duros términos al presidente Mauricio Macri por la crisis que enfrenta el país y aseguró que el titular de la Casa Rosada "está desorientado, no sabe qué hacer" y "tiene ganas de rajarse".

"Es un hombre que está muy incómodo en la situación que está y, según algunos allegados, más que incómodo tiene ganas de rajarse", afirmó Moyano antes de reunirse con intendentes del peronismo para analizar la crítica situación económica y social de sus municipios y respaldar el reclamo que vienen haciendo al gobierno para que no suspenda al llamado fondo sojero.

En medio de su enfrentamiento con la Casa Rosada, el sindicalista apuntó con dureza contra los integrantes del gabinete de ministros, a los que calificó como "niños bien que no están acostumbrados a que nadie les contradiga nada".

Luego chicaneó: "Estos que están en el gobierno se quejan de los bolsos que se llevaron (supuestamente en el gobierno anterior, en base a los cuadernos de Centeno), pero cuando tocan dos teclas se llevan 10 veces más; empezando por Franco Corleone", dijo en alusión al padre del mandatario, el empresario Franco Macri.

De todos modos, negó que haya sectores que quieran desestabilizar al gobierno: "Nadie quiere que se vaya el presidente; sí queremos que cambie y deje de tomar medidas en contra de la gente que trabaja. El pueblo decidirá en 2019 y seguramente le va a dar una buena despedida", insistió.

Consultado sobre el tuit en el que el presidente agradeció a los dirigentes que acompañan la gobernabilidad, Moyano se preguntó si "aportar a la gobernabilidad es aplaudir todo lo que hacen", y agregó: "Yo no soy chupamedias; no me gustan los aplaudidores. Yo respeté a todos los presidentes, pero no los voy a felicitar porque las cosas que están pasando son muy graves: al laburante le falta la comida, lo que es muy delicado".

Finalmente, el ser consultado acerca de la falta de convocatoria por parte del gobierno a distintos sectores antes de anunciar las recientes medidas económicas, indicó: "No sabrá qué decirles; no tienen noción de la responsabilidad que tienen...".

Apoyo sindical

Moyano fue orador ayer en una de las reuniones que la Federación Argentina de Municipios (FAM), que conduce la intendenta de La Matanza Verónica Magario, realizó con organizaciones sindicales para conseguir el apoyo a su reclamo de restitución del Fondo Federal Solidario (o fondo sojero).

La CGT, la CTA de los trabajadores y el Frente Sindical para el Nuevo Modelo Nacional respaldaron en forma unánime el pedido de los jefes de comuna. Fueron más de 100 los intendentes que recorrieron las diversas centrales sindicales con ese objetivo.

La primera de las reuniones fue en la sede de Camioneros, donde Magario aseguró que "el fondo sojero es educación, salud, son obras públicas", y aseguró que "la sociedad está comprendiendo y entendiendo esto". También destacó que su quita "ha sido unilateral y no corresponde" y recordó que "había sido un acuerdo entre todas las provincias y el gobierno nacional de sostener este fondo, pero lo han sacado".

La mandataria informó que el próximo paso de los intendentes es "que la bicameral rechace ese DNU, porque el fondo sojero fue firmado en el Pacto Fiscal. Se rompió un acuerdo firmado por ley".

En el encuentro en la CGT se firmó un documento de apoyo a la lucha de la FAM. Héctor Daer, uno de los triunviros cegetistas, dijo que solicitaron "que se tomen medidas urgentes de acción y emergencia". También apoyaron el reclamo la CTA-T, que conduce Hugo Yasky, quien expresó su "apoyo a la devolución de los recursos".

Andrés Watson, jefe comunal de Florencio Varela, dijo que los recursos del fondo sojero "se destinan a financiar obras que son necesarias para el desarrollo de cada ciudad".