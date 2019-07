Moretti: "El acuerdo con la UE no es bueno para la industria"

El acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea (UE) inquieta al sector industrial. La asociación estratégica promete oportunidades de negocios para un mercado de 800 millones de consumidores pero las condiciones acordadas que se difundieron hasta el momento pondrían en una zona desfavorable al sector fabril argentino. Guillermo Moretti, vicepresidente regional de la Unión Industrial Argentina (UIA) y ex presidente de la Federación Industrial de Santa Fe (Fisfe), advirtió que “a primera vista desde el punto de vista industrial no es bueno”.

“Estoy seguro de que nosotros vamos a perder el mercado del Mercosur, donde exportamos la mayor manufactura de origen industrial. Ese mercado seguro que lo vamos a perder porque la UE va a obligar a Brasil a que le compren productos a ellos. Nosotros somos deficitarios con la UE, Brasil es superavitario”, consideró el referente industrial santafesino al programa “La banda cambiaria”, que se emite por FM Meridiano.

Moretti evaluó que la actividad fabril atraviesa una delicada situación, teniendo en cuenta los indicadores del sector, y la situación podría complicarse aún más cuando se lleve a la práctica el acuerdo. De todas formas, cómo la aprobación definitiva llevará un tiempo, se estiman unos tres años, subrayó: “Estamos haciendo una discusión tremenda de esto y no estamos discutiendo sobre la tasa de interés, la caída de los salarios, la caída del consumo, la situación difícil que estamos viviendo todos en el país. Me parece que nos están metiendo dentro de una nube para que no discutamos los temas difíciles”.

Los últimos números del sector muestran que la producción fabril se contrajo en mayo 6,7% interanual, impulsado por fuertes bajas de los sectores automotriz, textil y metalmecánica, y acumuló una caída de 8,6% en el año, según un relevamiento del Centro de Estudios de la UIA. El informe de la UIA sobre producción fabril en mayo da cuenta de que la mayoría de los rubros industriales presentaron caídas interanuales en su actividad: entre los más afectados se encuentran el automotriz (-35,3%), la industria textil (-19,8%), metalmecánica (-7,3%), minerales no metálicos (-6,2%) y metales básicos (-6,1%).

A estos datos hay que sumarle el relevamiento que llevan adelante los economistas y técnicos de la UIA: cierran cuatro industrias por día. Entre enero y abril bajaron las persianas casi 500 empresas productivas, ya suman más de 3.400 en la era Macri, periodo en el que se perdieron casi 135 mil puestos de trabajo industrial. En detalle, en enero había 52.681 empresas activas mientras que en abril la cifra cayó a 52.207. Según la entidad, la mayoría de las empresas que cierran sus persianas son pymes que no pueden acceder al financiamiento, que no pueden pagar las tarifas de energía y que se ven presionadas por el achicamiento del mercado interno. Ante este combo explosivo, no venden. Los industriales advierten que esta situación ya se veía claramente en 2018 y ahora se acentuó.

—¿Qué impactó tendrá para el sector industrial el acuerdo Mercosur-UE?

—Tenemos un acuerdo con el Mercosur de 300 millones de posibles consumidores y ahora se agregarían unos 500 millones de posibles consumidores. Las perspectivas de cualquier empresario que quiere vender parecería que es bárbaro, no me opongo. Pero sí hay que ver cuáles son las necesidades de cada región y las alternativas de cada región. Hacer un acuerdo con la UE que es uno de los polos industriales más grandes del mundo y de alta tecnología contra el Mercosur tiene unos desniveles muy grandes. Todavía el acuerdo es de palabra, no está firmado nada y se calcula que va a tardar 3 años, lo tienen que aprobar el Parlamento europeo y después cada integrante de la UE y del Mercosur, pero a primera vista desde el punto de vista industrial no es bueno. Estoy seguro de que nosotros vamos a perder el mercado del Mercosur, donde mayor manufactura de origen industrial exportamos. Ese mercado seguro que lo vamos a perder porque la UE va a obligar a Brasil a que le compren productos a ellos. Nosotros somos deficitarios en 450 millones de dólares por año, la UE en Brasil es superavitario.

—¿Se debilita el bloque regional?

—Efectivamente. Si tengo una fábrica y tengo distribuidores y busco un distribuidor nuevo veo cómo le va al futuro distribuidor con lo que ya tiene. ¿Cómo le fue a Chile con el tratado de libre comercio con Europa? Tiene un déficit de 6 mil millones de dólares, México desde el 2000 tiene tratado con la UE y 17.700 millones de déficit. En otro continente, Egipto tiene 13 mil millones de dólares de déficit y así con todos los tratados que hemos testeado. Indefectiblemente cuando uno hace un tratado de estas características tiene que analizarse muy bien, la lucha en el mundo es por la mano de obra y eso tiene que ver con la manufactura de origen industrial.

—Los negociadores del acuerdo definieron un nuevo perfil productivo para la Argentina que tiene más que ver con la exportación de productos primarios que de valor agregado.

—Definieron un modelo de país, que no es el que los industriales queremos. Tratamos de ser un país con industrialización, aunque cada vez que se está llegando viene la restricción interna y se tirá todo a la borda. Desde mayo del año pasado todos los meses tenemos caída del PBI industrial, con meses del 14 u 11%. No pasará a ser más un país industrial Argentina. Por otro lado cuando uno analiza los ganadores, aparte de las empresas de servicio público muy ligadas al presidente, está el sistema financiero. No hay plata para el consumo interno, y en año 2017 según el balance del BCRA el sector ganó bancario 77 mil millones de pesos y en 2018 ganó 172 mil millones de pesos. Indiscutiblemente hay otro modelo de país que no nos conviene a todos.

—¿Qué posibilidad tiene un industrial argentino de competir con los empresarios europeos en el mercado brasilero con esta tasa de interés?

—Si me entreno para una pelea con alguien y cuando llegó al ring me lo ponen al Mike Tyson en su mejor momento estoy frito. Esta es la realidad que estamos viviendo. Si tengo que comprar una maquinaria de alta tecnología, la compro a un año a una tasa de interés del 80 o 90% y un alemán compra la misma máquina a 5 años con dos de gracias con una tasa de 1,5%. ¿Cómo hago la competencia?

—Ante este nuevo escenario, ¿qué le queda a los industriales?

—Si el modelo no cambia, no sólo a los industriales, nos va afectar a todos. Desde ya nosotros somos a los que más está golpeando. Creo que con este acuerdo tenemos que trabajar con nuestros senadores y diputados de la provincia. Pero también estamos haciendo una discusión tremenda de esto y no estamos discutiendo sobre la tasa de interés, la caída de los salarios, la caída del consumo, la situación difícil que estamos viviendo todos en el país. Me parece que nos están metiendo dentro de una nube para que no discutamos los temas difíciles que tenemos hoy.

Calore: “El plan primavera no alcanza”

“En estos meses previos a las elecciones el gobierno nacional lanzó una especie de plan primavera electoral para llegar a octubre, intentando mejorar un poco los índices que se vienen sucediendo”, indicó Celina Calore, economista del Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz (Ceso).

Frente a esta suerte de estabilidad cambiaria preelectoral, Calore advirtió que “lejos de mejorar la actividad económica en su conjunto, sólo se estabilizaron algunas cuestiones como el tipo de cambio pero en un valor muy alto” y recordó el salto de la divisa muy importante a principio de año.

La economista subrayó, durante una entrevista con el programa “La banda cambiaria” ( FM Meridiano), la tendencia del dólar “se sostiene gracias a que el Fondo Monetario Internacional (FMI) autorizó a utilizar las reservas para contener este valor, reservas que no son genuinas, no se producen por el intercambio comercial, sino a partir del endeudamiento externo”.

“Estamos sosteniendo el tipo de cambio con el endeudamiento externo, que no sabemos cuánto va aguantar. La idea es llegar a octubre, pero tenemos las Paso el mes que viene. En una primera instancia recordemos que el FMI no permitía que utilicemos estos dólares para contener el tipo de cambio porque nos prestaba para devolver, para repagar las deudas que habíamos contraído. Ahora parece que se flexibilizó en algún aspecto y permite al gobierno estirar un poco lo que puede llegar a ser una suba del dólar”, detalló la economista .

Respecto a la situación de la economía provincial, Calore apuntó que está “muy atada” a lo que pasa en la economía nacional y mencionó que si bien es muy difícil que los gobiernos provinciales puedan sortear crisis de cuestiones macroeconómicas destacó que el Estado provincial tiene algunas herramientas para intentar contener a ciertos sectores productivos, contener el empleo. En ese sentido, la economistas de Ceso consideró que “hay expectativas de que se pongan más los ojos en el sector productivo”.