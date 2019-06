Minoristas y fondos compraron u$s 3.157 millones en mayo

Las compras de dólares para atesoramiento y giros al exterior alcanzaron a u$s 3.157 millones en mayo, entre "personas humanas" e "inversores institucionales". Así lo informó el Banco Central de la República Argentina (BCRA), al difundir su informe mensual sobre el mercado cambiario. El mes pasado también descendieron u$s 6.883 millones, principalmente por el pago de deuda.

El informe del Banco Central hizo hincapié en señalar que la compra minorista de dólares, la de ahorristas más chicos, cayó 58 por ciento respecto de mayo del año pasado. En este segmento se compraron u$s 938 millones para atesorar y u$s 487 millones para otras operaciones, como afrontar gastos de viaje en el exterior.

Pero los inversores institucioanales, tanto residentes como no residentes, también efectuaron compras netas por u$s 1.732 millones. En este caso, baja respecto de uno de los peores meses de la corrida cambiaria de 2018, pero menos que en el segmento minorista: unos u$s 430 millones.

En mayo, los clientes de entidades financieras compraron en el mercado de cambios u$s 2.382 millones, mientras que el Tesoro nacional y el conjunto de entidades autorizadas a operar en cambios ofertaron u$s 1.320 millones y u$s 1.062 millones, respectivamente.

Las empresas del sector real fueron vendedoras netas de moneda extranjera por unos u$s 2.134 millones. Dentro de ese grupo, el principal sector con oferta neta, el de oleaginosas y cereales, reportó ventas netas por u$s 2.715 millones, un aumento de 19 por ciento con respecto a igual período de 2018.

Las firmas que no integran la agroexportación, por el contrario, fueron compradoras netas por u$s 581 millones.

El gobierno registró el ingreso de u$s 2.001 millones por emisiones de Letras y de u$s 795 millones de organismos internacionales. Por otra parte, realizó pagos de capital e intereses de títulos de deuda por unos u$s 5.359 millones, destacándose las erogaciones por Bonar 2024 por u$s 2.990 millones y por Letes por u$s 2.000 millones, y pagos a organismos internacionales y el Club de París por u$s 2.386 millones. Como consecuencia, las reservas disminuyeron u$s 6.883 millones durante mayo.

La entidad destacó que 659.000 personas vendieron billetes en el mercado de cambios, 52 por ciento más respecto a igual mes del año pasado, mientras que 1.070.000 individuos compraron billetes, lo que no mostró cambios respecto a mayo del 2018.

El BCRA destacó que "como es habitual", las operaciones con billetes de individuos se concentraron en los estratos inferiores de monto. En mayo, el 63 por ciento de las compras brutas y el 70 por ciento de las ventas brutas fueron realizadas por individuos que operaron por montos inferiores a u$s 10.000.

Dada esta estructura, las ventas brutas per cápita se ubicaron en los u$s 919, contra los u$s 1.475 de mayo del año pasado, y las compras brutas per cápita fueron de u$s 1.467.