Mientras el FMI medita el auxilio a la Argentina, el dólar se acelera

El dólar volvió a cerrar en alza, a una cotización de 41,10 pesos para la venta minorista en Rosario, pese a que el Banco Central vendió u$s 358 millones para contenerlo. Fue el mismo día en que el ministro de Economía, Nicolás Dujovne, se reunió en Washington con la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), para pedir un nuevo auxilio financiero. Del encuentro no surgieron novedades, más allá de abrir una negociación entre funcionarios argentinos y del organismo multilateral. Los tiempos se complican. Las reservas internacionales bajaron ayer otros 947 millones de dólares.

El mercado cambiario no se calmó pese a los anuncios que realizó el lunes el gobierno sobre un nuevo ajuste. Por segundo día en la semana, la divisa subió a 41,10 pesos para la venta en Rosario. El volumen negociado en el segmento de contado fue de u$s 392,596 millones.

Ante la persistente demanda, el Banco Central volvió a optar por las subastas de divisas. El organismo llevó a cabo una licitación al mediodía y otra al final de la rueda. En la primera, el monto ofrecido y adjudicado fue u$s 100 millones, mientras que en la segunda ofreció u$s 400 millones, y adjudicó u$s 258 millones.

Las reservas internacionales del Banco Central cayeron ayer u$s 947 millones y se ubicaron en u$s 51.443 millones, informó ayer la autoridad cambiaria. Desde el primer desembolso del FMI, por u$s 15 mil millones, el Central perdió u$s 11.831 millones, según la información oficial. En lo que va del año los fondos atesorados en el Central bajaron u$s 3.612 millones.

El titular de la autoridad monetaria, Luis Caputo, se bajó ayer del viaje que iba a realizar junto al ministro de Economía para negociar con el Fondo. Hubo versiones que hablaron de una pelea pero la información oficial indicó que se quedó en Buenos Aires intentando parar la hemorragia de dólares. El respaldo del presidente norteamericano Donald Trump no aceleró los tiempos del organismo internacional.

El ámbito bursátil también registró resultados negativos ya que la Bolsa de Comercio porteña perdió 3,7 por ciento con el indicador Merval de 27.736 unidades. El riesgo país subió a 784 puntos. Las acciones de las empresas argentinas que cotizan en Wall Street se desplomaron hasta 16 por ciento ayer.

El lunes, Standard & Poor's Global Ratings puso sus calificaciones crediticias de cuatro entidades financieras locales en revisión especial, con implicancias negativas. Se trata de Banco Patagonia, Banco de Galicia, Banco Hipotecario y Banco de la Provincia de Buenos Aires. Sobre los bancos locales en general, S&P cree que hay una "tendencia de riesgo de la industria negativa, lo que refleja la probabilidad de una en tres de que el escenario de fondeo y las condiciones de la industria se deterioren".