"Me presentaré como candidato a intendente de Rosario", afirmó Javkin

El concejal Pablo Javkin reveló que se presentará como candidato a intendente en 2019, criticó la actual conformación del Frente Progresista (FPCyS) y pidió más amplitud a la hora de estructurar una futura alianza de partidos.

"Por supuesto que me voy a presentar como candidato a intendente, tengo ganas de ser intendente", dijo Javkin, quien admitió: "Es un escenario complejo que nos obliga a ser responsables. El rosarino quiere gente nueva, propuestas de futuro, y estoy concentrado en recorrer para escuchar, en armar y convocar".

A la hora de hacer un análisis del escenario político oficialista, mensuró que "Rosario va creando cosas por sí misma y no espera a la política".

"La ciudad necesita ideas de futuro, y es lo que tiene que resolver el Frente Progresista. Si no es capaz de convocar y se cierra, y si cada uno de los partidos del FPCyS empieza a tener un montón de candidatos, el resultado será malo", fundamentó.

Al respecto, indicó: "Mucha gente me preguntó por qué no fui candidato de Cambiemos. Porque no estoy de acuerdo con eso y decidí otro camino. Y eso que para algunos fue incomprensible hoy se ve de otra manera. Es tiempo de escuchar".

Acerca de los días por venir, el ex secretario general de la Municipalidad agregó que "Rosario necesita un ciclo nuevo".

En ese marco, señaló que "hay obras importantes y, para Rosario, es imprescindible urbanizar para que no crezca más el delito, pero hay que empezar a creer en lo nuevo".

Fue entonces cuando completó su idea sobre lo que debería ser la coalición: "No creo en el mismo Frente Progresista que existe hoy, en la misma conformación de fuerzas. Así como está, el FPCyS es limitado".

Javkin también se mostró crítico con el gobierno nacional. "Espero que el Ejecutivo solucione los problemas, pero son soberbios", señaló al programa En Profundidad, de Canal 4 Express, al tiempo que no ocultó su sorpresa frente a la versión que indica una supuesta contratación de expertos en oratoria para asesorar al presidente Mauricio Macri.

Asimismo, el edil elogió la decisión del gobernador Miguel Lifschitz de apoyar la realización de obras para la ciudad y dijo, en ese marco, que son los beneficios de tener a un ex intendente como jefe de la Casa Gris.

"En el Frente Progresista hay que poner los temas sobre la mesa, eso hará que la gente te crea o no. Hay que acercarse a los movimientos sociales, hay curas que están trabajando muy bien el tema de las adicciones y la violencia. Hay que escucharlos. En la ciudad hay líderes y emergentes nuevos", amplió Javkin.

El concejal dijo que no le gustaría que en Rosario aparezcan políticas como las que se aplican en la ciudad de Buenos Aires. "No quiero más de lo mismo pero tampoco ir para atrás. Tenemos que plantearnos para qué queremos gobernar", concluyó.

Boudou negó que Vandenbroele haya sido su testaferro

El ex vicepresidente Amado Boudou aseguró ayer que es "mentira" que el abogado Alejandro Vandenbroele haya sido su testaferro mediante la firma The Old Fund para adquirir la ex Ciccone Calcográfica, al ampliar su declaración en el juicio en su contra por presunto cohecho y negociaciones incompatibles con la función pública.

"Vandenbroele, quien fue sindicado como mi testaferro, dijo la verdad. Que no me conocía, que me había visto una vez de lejos en un bar en medio de un montón de gente. Meses y meses diciendo que un fiscal tenía una foto, un video, que ya iba a salir y, como siempre sostuve, era mentira", subrayó ante el Tribunal Oral Federal Nº4.

Boudou resaltó, incluso, que nunca existieron las dos reuniones que le adjudican con los antiguos dueños de Ciccone y dijo que la versión sobre que Vandenbroele fue su testaferro es "una mentira para darle letra a un cuento".

El empresario José María Núñez Carmona también declaró y, además de desvincular a su amigo Boudou del caso, cruzó al supuesto arrepentido Vandenbroele al resaltar que no conoce al banquero Jorge Brito ni a su hijo.