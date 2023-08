Massa analizó con el gabinete económico medidas para después de las Paso

Por la veda electoral, no se pueden anunciar medidas que puedan entenderse como una ventaja para el oficialismo, sin embargo Massa adelantó que trabaja con su gabinete en la entrega de una suma fija para que mejore el poder adquisitivo de los salarios más bajos, como así también una modificación de la ley de Ganancias.

Participaron de la reunión el jefe de Gabinete de Economía, Leonardo Madcur; los secretarios de Política Económica, Gabriel Rubinstein; de Hacienda, Raúl Rigo; de Industria y Desarrollo Productivo, José Ignacio De Mendiguren; de Agricultura, Ganadería y Pesca, Juan José Bahillo; de Energía, Flavia Royon; de Legal y Administrativa, Ricardo Casal; de Finanzas, Eduardo Setti.

También estuvieron el secretario de Asuntos Estratégicos y Financieros Internacionales, Marco Lavagna; de Economía del Conocimiento, Juan Manuel Cheppi; de Minería, Fernanda Avila de Comercio, Matías Tombolini; de Administración y Normalización Patrimonial, Florencia Jalda; y de Aduana, Guillermo Michel.

Otros funcionarios que participaron del encuentro fueron el vicepresidente del Banco Central, Lisandro Cleri; y las subsecretarias de Legal y Administrativa, María Scafati; y de Planeamiento Energético, Cecilia Garibotti.

Escenario cambiario

Ante posibles turbulencias de los mercados a partir del lunes, en el gobierno afirman que cuenta con recursos para manejar la situación. El 22 de agosto esperan los desembolsos del FMI. Descartan que el organismo solicite medidas adicionales a las ya implementadas.

Fuentes del gobierno indicaron que, tras la ampliación de swap de monedas con China, se dispone de u$s 3.700 millones del último tramo y otros u$s 1.700 millones remanentes del primero. En total, unos u$s 5.000 millones.

En el entorno del ministro Sergio Massa destacan que el FMI aceptó que el Banco Central intervenga en situaciones de stress cambiario, una herramienta que la conducción económica considera fundamental para evitar bruscas alteraciones en el mercado.

De acuerdo con la evaluación del Palacio de Hacienda, los movimientos que tuvieron los dólares financieros en los últimos días “son propios de los momentos previos a las elecciones”. Y rescatan la solidez del sistema financiero ya que los depósitos se han mantenido firmes a pesar de las tensiones cambiarias.

Hace unas horas, el gobierno también prorrogó el acuerdo por los Precios Justos.