Masiva marcha local en repudio a la misión del FMI

En el marco de la llegada al país de una misión del Fondo Monetario Internacional (FMI) y de una jornada nacional de lucha en repudio de esta visita, organizaciones sociales y gremios locales se movilizaron ayer a la Bolsa de Comercio, donde reclamaron que se investigue la legitimidad de la deuda contraída durante la gestión de Mauricio Macri, y la suspensión de los pagos hasta tanto ello se determine.

A partir de las 10, las organizaciones se movilizaron desde distintos puntos hasta Córdoba y Corrientes, donde mujeres referentes gremiales, de la economía popular y pueblos originarios estuvieron a cargo de la lectura de las consignas de cada organización.

"Sabemos las recetas que siempre plantea el FMI: reformas laborales, previsionales, achatar la posibilidad de las paritarias con techos, con cepos", dijo tras la desconcentración el titular del gremio municipal, Antonio Ratner.

Para el titular de la CTA Autónoma y de Amsafe Rosario, Gustavo Terés, la consigna de la movilización de ayer "es muy clara, que la deuda es con el pueblo y no con el FMI, y sintetiza los reclamos de todos los movimientos sociales, trabajadores, estudiantes. Es un piso para poder defender las paritarias libres, los derechos de los jubilados que no sigan cobrando esa vergonzosa mínima, para rechazar cualquier intento de reforma laboral y previsional porque el Fondo no viene sólo a reclamar que le paguen, sino que viene a condicionar las políticas sociales y económicas del pueblo".

"Hay que investigar, hay que determinar si esta deuda es legítima o ilegítima, y mientras tanto resolver las necesidades sociales", afirmó el titular de la CCC Rosario, Eduardo Delmonte. "El hambre es un crimen. La salida es sin el Fondo: el gobierno debe decir basta, suspender el pago investigando, y mientras tanto usar esa plata para las necesidades", remató el líder de los trabajadores desocupados.