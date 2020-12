Marco Lavagna: "El censo económico permite tener una foto actualizada del país"

_¿El impacto de la pandemia puede dar un resultado diferente al que se plantearon inicialmente?

_La pandemia va afectar, no sabemos todavía cómo, los hábitos de consumo, de producción. La clave es poder ir viendo a lo largo del tiempo cómo van cambiando las distintas circunstancias más estructurales, algo que todavía no tenemos claro. Saber qué pasó con la pandemia. Si esos cambios van a durar sólo por ahora y después volvemos a la situación anterior o es algo estructural. Si es así, hay que poder medirlo y plasmarlo en las estadísticas. El último censo económico fue en 2004/5, duró dos años el período de relevamiento y se tardó cinco años en tener todos los datos procesados. En ese momento la industria del software, por ejemplo, no tenía la importancia actual. No es lo mismo actualizar los datos por encuestas que tener la foto exacta de un censo. Eso pasa con la pandemia o distintos fenómenos que va atravesando la economía argentina.

_¿Qué esperan relevar como cosa nueva en este censo?

_Es un censo que separamos en dos etapas. La primera la llamamos de empadronamiento, es muy rápido. Hay que completar el formulario, lo tienen que hacer todas las personas físicas, humanas como se llama ahora, autónomos y monotributistas, y personas jurídicas, ya sea con fines de lucro o sin fines de lucro. Con ese empadronamiento, que tiene unas pocas preguntas _entre 14 o 15_ caracterizamos a qué sectores corresponden. Más adelante vamos a ir con la encuesta, no a todo el mundo sino a un grupo seleccionado, para ir viendo el detalle de cada una de las actividades, cómo impacta cada una. Eso nos va a permitir tener el cuadro de la matriz insumo-producto y podremos medir la incidencia de cada uno de los sectores en la cadena de valor. Tomo el caso de Santa Fe en donde tiene una fuerte incidencia el sector agrícola. Es importante saber en el rubro oleaginoso cómo impactan el sector de materia prima, la metalmecánica, los servicios. Toda esa información la da un censo, es una radiografía exacta de lo que está pasando. Por eso es tan rica, no solo para el sector público sino para el sector privado porque permite una mejor toma de decisiones.

_¿Cómo se instrumentará en lo operativo?

_Todo el mundo que puede contestar entra al momento que quiera a https://censoeconomico.indec.gob.ar/ y podrá completar el formulario del censo. La otra forma es que vamos a enviarle mail a los 6,5 millones de CUIT que tienen que contestar, invitándolos a que respondan. Una vez que terminaron de completar el formulario se emite un certificado censal que eventualmente puede ser solicitado en diferentes trámites. Es 100 por ciento on line, no hay que esperar ningún encuestador. Todo bajo secreto estadístico, por eso no tomamos la información declarada ante la Afip. En Argentina hay muchos casos de empresas que va cambiando de actividades en el tiempo, y a nosotros lo que nos interesa captar es cómo está en este momento. Toda la información que sacamos está resguardada y no tienen ningún fin más que estadístico. No la buscamos para fiscalizar ni nada por el estilo. El rol del Indec es hacer estadística.

_¿Es obligatorio contestar el censo?

_Contestar el censo es obligatorio. Todo censo, como el poblacional o el agropecuario que se terminó hace poco, lo son. Es parte de los deberes como ciudadanos. No queremos decir «completen el censo sino no podrán hacer tal o cual cosa». Creo que es clave que se entienda la importancia de las estadísticas no sólo para el Estado sino para el sector privado porque la información, en definitiva, te permite optimizar tu negocio.

_¿Trabajan en conjunto con las provincias?

_Siempre trabajamos con las direcciones de estadísticas provinciales. En este caso como la acción es on line, esta primera etapa la maneja el Indec. Lo que hacen los institutos provinciales es brindarnos apoyo para que el relevamiento salga bien. En la segunda etapa, que es de las encuestas, ahí sí seguro tendremos un mayor trabajo conjunto.

_¿En qué tiempo esperan tener los resultados?

_La idea es terminar la primera etapa en seis meses. Después tenemos otros seis meses de procesamiento de datos y a principio de 2022 empezamos con las encuestas. Nos tomaremos un año para hacerlas. En dos años la idea es terminar todo el proceso del censo. A diferencia de 2004/ hoy tenemos la inteligencia artificial que por primera vez la incorporaremos para el procesamiento de los datos del censo, para las clasificaciones. Es un salto tecnológico y de calidad muy grande.

¿Cómo es la incorporación de esa tecnología?

_Todo es con desarrollo propio del Indec, se hizo con su estructura y por eso hubo una reducción de costos muy grande.