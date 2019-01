Otra multitudinaria marcha de antorchas contra los tarifazos se realizó ayer, esta vez en Mar de Plata. Encabezada por Pablo Moyano, Pablo Micheli y Hugo Yasky, la tercera movilización programada por el Frente Sindical y las dos CTA invadió las calles céntricas de la ciudad balnearia.

Organizaciones sociales, sindicales, empresariales y vecinales invitaron a la comunidad y a los turistas a concentrarse a las 18.30 en la intersección de las avenidas Luro e Independencia, en pleno centro de la Ciudad Feliz para marchar con velas, luces y antorchas como un modo de repudiar el incremento de los cuadros tarifarios de gas y electricidad.

La movilización terminó con la lectura de un documento crítico contra la política económica en el monumento a San Martín de avenida Luro y Mitre.

El secretario adjunto de Camioneros, Pablo Moyano, apuntó que la manifestación está impulsada en solidaridad con "los trabajadores, los jubilados y muchos sectores más que ya no soportan los tarifazos de este gobierno y la pérdida del poder adquisitivo".

"Este frente sindical es el mismo que dijo no a la reforma laboral, no al 15 por ciento de paritarias en el 2018, no a las tarifas exorbitantes e irracionales que impone este gobierno", continuó el dirigente gremial de los camioneros.

La edición balnearia de la marcha de las antorchas es la tercera que se lleva a cabo desde que el gobierno nacional anunció, los últimos días de 2018, nuevos aumentos en las tarifas de luz, gas, agua y transportes públicos.

La manifestación, que se desarrolla cada jueves de enero en una ciudad diferente, fue convocada por las dos CTA y el Frente Sindical para el Modelo Nacional y contó desde su primera edición, en Buenos Aires, con la participación de organizaciones sociales, barriales y agrupaciones gremiales y de consumidores. Una segunda fue realizada en Rosario.

La de ayer tuvo el acto central en Mar del Plata, pero también contó con otras versiones en el Partido de la Costa. El próximo jueves, el último de enero, se desarrollará en la ciudad de Mendoza.