La concejala rosarina Marina Magnani (Unidad Ciudadana-PJ)cuestionó las precandidaturas a la Gobernación de Omar Perotti y María Eugenia Bielsa ("ya tuvieron su oportunidad y no estuvieron a la altura de las necesidades de la provincia", sostuvo) al tiempo que impulsó para ese cargo al diputado nacional Marcos Cleri.

"Proponemos un proyecto de provincia que nos devuelva la esperanza en el futuro, por eso impulsamos la candidatura de Cleri", sostuvo la edila respecto del panorama para las primarias en el PJ santafesino.

Según Magnani, tanto Perotti como Bielsa —ya lanzados para suceder a Miguel Lifschitz— "tuvieron su oportunidad y no estuvieron a la altura de las necesidades de la provincia, y este no es tiempo de debilidades ni especulaciones".

"Impulsamos un gobierno que defienda a la gente. Nuestro compromiso es proteger y promover el trabajo digno, la producción y el desarrollo local sustentable, cuidando el medio ambiente, nuestros recursos naturales y la salud de las comunidades", expresó la presidenta del bloque de UC en el Concejo.

A la vez, abogó por "un sistema de transporte ferroviario que nos interconecte, la producción de energías alternativas eficientes, el fortalecimiento de la educación pública, el acceso de niños y niñas al deporte y la recreación, una salud pública de calidad, acceso a la vivienda y el habitat".

Magnani subrayó además que "Hay que defender el derecho de las mujeres a la igualdad y educar para terminar con la violencia sexista, además de trabajar para erradicar la criminalidad y el narcotráfico".

"Quien más cabalmente expresa estas definiciones y las viene sosteniendo con presencia, trabajo y compromiso en toda la provincia, con propuestas y votos coherentes y claros en el Congreso nacional es Marcos Cleri", evaluó Magnani.

"Es además —continuó— un dirigente leal a Cristina Kirchner. Hoy el pueblo de Santa Fe necesita figuras sólidas, que transmitan seguridad y certezas", añadió.

Al respecto, señaló que "en el peronismo ha habido candidatos golondrina, que aparecieron y desaparecieron según el momento". "Salir del desastre económico que Cambiemos generó y la tragedia del narcotráfico y la violencia que el socialismo permitió exige personas con un compromiso de trabajo permanente por transformar la realidad. Perotti y Bielsa han tenido su oportunidad, y no estuvieron a la altura. Eligieron no acompañar a Cristina y ausentarse de la escena pública en los primeros años de Cambiemos. El mejor aporte que podrían hacer al peronismo es acompañar a dirigentes con vocación de futuro. Este no es tiempo de especulaciones y debilidades", analizó Magnani.